La senatrice a vita a Palazzo Madama: "Adesso cominciamo, mi faccio da sola un grande incoraggiamento"

(LaPresse) La senatrice a vita, Liliana Segre, è stata eletta presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, istituita a fine ottobre 2019. I vicepresidenti sono Francesco Verducci del Pd e Daisy Pirovano della Lega. Il voto per Segre è stato pressoché unanime, salvo la scheda bianca della stessa senatrice e un voto per ‘Rosa Parks’. La sopravvissuta al campo di concentramento nazista di Auschwitz si è detta profondamente commossa: “Mi faccio da sola un grande coraggio per iniziare questo percorso, visto che ho 90 anni”. “Spero che possa diventare un momento importante per la Repubblica visto che il linguaggio dell’odio è una cosa che mi ha ferito tutta la vita”, ha aggiunto Segre.

