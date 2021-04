Incontro telematico tra l'ex premier e i deputati pentastellati

Incontro, per via telematica, tra i deputati del 5S e l’ex presidente del Consiglio. Nella sua breve introduzione Conte ha ribadito che Il ‘neo-Movimento’ “deve aprirsi sui territori”. Lo avrebbe ripetuto più volte, spiegando che “è fondamentale”. – Secondo quanto apprende LaPresse, nella sua breve introduzione, Giuseppe Conte ai deputati M5S ha detto: “Siamo un partito? Siamo un movimento? Non ci interessa. Dobbiamo organizzarci in forma light”. “Non dobbiamo abbandonare le 5 Stelle” avrebbe deotto Conte, nella sua breve introduzione durante l’incontro con i deputati del M5S per ascoltare idee e suggerimenti sul progetto di rifondazione del ‘neo-Movimento’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata