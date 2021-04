Il leader Pd: "La risposta Ue alla pandemia è stata molto importante"

“La svolta della vita europea è rendere permanente il Next Generation Eu e passa attraverso il successo della realizzazione del Pnrr in Italia e in Spagna che sono destinatari di metà dei fondi”. Così il segretario Pd Enrico Letta, durante l’evento ‘Il mondo dopo, Breve corso di buona politica’. “Se Italia e Spagna hanno successo allora la nostra battaglia per rendere permanete Next Generation ue è potenzialmente vincente”, ha aggiunto.”La vera svolta è che il Next Generation Ue è che insieme si ottengono risorse che non si riescono ad ottenere da soli”, ha poi precisato.

“Senza il Next Generation Eu non ci sarebbe più l’Unione europea. E’ andata vicina al collasso a marzo-aprile del 2020, sarebbe saltata l’Ue” ha sottolineato Letta. “La risposta è stata molto importante alla pandemia”, ha aggiunto.

