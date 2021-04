Il leader della Lega a Catania: "Su riaperture ci appelliamo alla scienza, riavviciniamoci a vita già da settimana prossima"

(LaPresse) Matteo Salvini mette da parte ostilità e litigi tra i partiti e dopo l’incontro con Enrico Letta assicura: “L’obiettivo comune di Lega, Pd e governo è fare un decreto imprese imponente, coraggioso, veloce, semplice e con accrediti entro aprile”, ha dichiarato il leader del Carroccio da Catania, dove si trova per l’udienza preliminare dell’inchiesta sulla nave Gregoretti. L’ex ministro dell’Interno, indagato per sequestro di persona e abuso di ufficio, per aver ritardato, nel luglio 2019, lo sbarco dei 131 migranti che erano a bordo dell’imbarcazione, ha parlato anche delle possibili riaperture: “Ci appelliamo alla scienza – dice -. Se vale quando si passa al rosso, vale anche quando si passa al giallo e si riapre”. L’auspicio di Salvini è che si ricominci ad aprire, “con cautela e prudenza”, già da settimana prossima.

