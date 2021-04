Il premier in conferenza stampa sullo sgarbo del presidente turco. E Ankara convoca l'ambasciatore italiano: "Parole inaccettabili"

(LaPresse) “Non condivido assolutamente il comportamento di Erdogan verso Von der leyen. Credo non sia stato un comportamento appropriato, mi è dispiaciuto moltissimo per l’umiliazione subita da Von der leyen”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa che ha aggiunto: “Con dittatori come Erdogan bisogna essere franchi, ma pronti a cooperare per assicurare gli interessi del proprio Paese”.

E secondo quanto riporta il quotidiano turco Hurriyet l’ambasciatore italiano ad Ankara è stato convocato agli Affari esteri della Turchia per le dichiarazioni di Draghi sul presidente Erdogan. “Condanniamo fermamente le affermazioni inaccettabili del premier italiano nominato Mario Draghi contro il nostro presidente eletto”, ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

