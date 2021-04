La leader di FdI a margine di un convegno a Roma

(LaPresse) “Sulle amministrative non siamo in ritardo. I candidati non ce li ha ancora nessuno”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine del dibattito ‘Le nuove reti per l’industria italiana e per i consumatori’ organizzato a Roma da FdI.

