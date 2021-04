La deputata pentastellata all'arrivo all'assemblea dei parlamentari

(LaPresse) – I parlamentari 5 Stelle si riuniscono a Roma in assemblea per ascoltare il discorso di Giuseppe Conte, in quella che potrebbe diventare l’incoronazione dell’ex premier a leader del Movimento. “Oggi il Movimento 5 Stelle scrive una pagina nuova, crescendo e proiettandosi verso il futuro. Giuseppe Conte può guidarne l’evoluzione con le qualità che ha mostrato da premier”, dice la deputata Angela Salafia.

