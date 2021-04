L'ex premier all'assemblea degli eletti pentastellati

(LaPresse) “Abbiamo condiviso due esperienze di governo, abbiamo lavorato con spirito di leale collaborazione, abbiamo affrontato moltissime difficoltà e ci siamo fatti carico di carenze strutturali che si trascinavano da anni”. Così Giuseppe Conte all’assemblea degli eletti M5S. “Da oltre un anno abbiamo affrontato una gravissima emergenza pandemica, abbiamo lavorato per proteggere la salute dei cittadini e il tessuto economico e sociale – aggiunge -. Quando è finito il mio secondo mandato era chiaro che non era possibile volgere lo sguardo alle sofferenze degli italiani, era urgente far nascere un nuovo governo, nel pieno di una crisi aperta in maniera irresponsabile, in piena pandemia”, spiega. “Ma non avevo ancora chiara la mia posizione per un futuro in politica e feci una promessa, a caldo: io ci sono e ci sarò. Non era una minaccia, ma il segno di un impegno. Non c’era un’idea, ma era netta la convinzione che un mio impegno non poteva non partire da questa fruttuosa collaborazione”, ecco perché il suo obiettivo ora è “con una frase forte: rifondare il Movimento 5 Stelle”.

