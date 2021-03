Il primo cittadino del capoluogo lombardo: "Confidiamo che a luglio ci sia una sorta di immunizzazione"

(LaPresse) Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha partecipato alla conferenza stampa dell’Arcidiocesi meneghina. Sala ha spiegato come la ripartenza passi inevitabilmente dai fondi del Recovery Plan e dalla campagna di vaccinazione: “Ho parlato con il generale Figliuolo, confidiamo che a luglio ci sia una sorta di immunizzazione che è fondamentale. La stagione delle vacanze sarà importante per tutti gli operatori del turismo”, ha spiegato il primo cittadino del capoluogo lombardo. “Da quello che capiamo, ci vorranno un paio d’anni per ritornare ad avere un turismo solido da ricreare un lavoro significativo”, ha concluso Sala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata