Roma, 6 nov. (LaPresse) – "Anche il mio amico Cacciari dice che è tutto sbagliato, poi però non conosceva un solo dato. Non si capisce, se uno non cerca di capire", prosegue De Masi. "Kant diceva che l'illuminismo era l'uscita dell'uomo nella maturità, un passaggio dai giudizi dati con degli stereotipi ai giudizi dati tramite la razionalità – sottolinea -. Un giudizio tramite la razionalità si può dare solo cercando e analizzando i dati". E in questo senso, anche il governo "ha trovato 21 parametri per stabilire se una regione è rossa, gialla o arancione", conclude.

