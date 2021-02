Roma, 29 ott. (LaPresse) – "Abbiamo chiesto al Governo di non venire più a comunicarci i decreti, riducendo il potere di modifica del Parlamento. Oggi dobbiamo chiedere a Conte di cambiare il metodo, e di andare verso un contesto di maggiore collaborazione con le opposizioni. Nel merito dei provvedimenti adottati, pur con errori compiuti a tutti i livelli in questi mesi, non solo dall'esecutivo centrale, possiamo comunque dirci soddisfatti". Lo ha detto il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci, nel corso dell'assemblea di gruppo che è in corso in Senato.

