1 maggio, Di Maio cita Pertini: Italiani chiedono lavoro e salute

di mad

Milano, 1 mag. (LaPresse) - "Oggi è il primo maggio, festa di tutti i lavoratori, e vorrei rivolgervi i miei auguri con quelle che furono le parole del presidente Sandro Pertini: 'Gli italiani sono un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo'. Queste parole del presidente Sandro Pertini oggi assumono una valenza ancor più importante, in un momento in cui ci troviamo ad affrontare uno dei capitoli più difficili della nostra storia. Un momento in cui molte famiglie e lavoratori temono per il proprio futuro e anche per il proprio presente". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, interviene in occasione della Festa del Lavoro.

