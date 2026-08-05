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mercoledì 5 agosto 2026

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05/08 – In Bulgaria naziskin assaltano adolescenti ebrei italiani – Madrid: “Da Ceuta nessun rischio per Schengen” – Ultimo saluto a Baresi

05/08 – In Bulgaria naziskin assaltano adolescenti ebrei italiani – Madrid: “Da Ceuta nessun rischio per Schengen” – Ultimo saluto a Baresi
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In Bulgaria naziskin assaltano un hotel che ospita adolescenti ebrei italiani. La condanna dell’Ucei: “Episodi antisemiti in aumento, difendere la vita ebraica”.

Alla riunione dei ministri dell’Interno Ue affrontato il tema “hub rimpatri”, Madrid resta contraria. Bruxelles invita a concentrarsi sui “Paesi terzi sicuri”. Il governo Sanchez chiede a Roma di revocare i controlli aggiuntivi: “Dalla crisi di Ceuta nessun rischio per l’area Schengen”. Piantedosi afferma: “Non è una misura contro la Spagna”.

Ultimo saluto a Franco Baresi, cori e commozione per il capitano. Ma i tifosi del Milan contestano la società.

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