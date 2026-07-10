Home > Podcast > 10/07 – Spionaggio, tensione tra Italia e Russia – Pier Silvio Berlusconi a tutto campo – Calciomercato, Juve stringe per Martinez

Spionaggio: l’Italia espelle due addetti militari dall’ambasciata della Federazione Russa, ritenuti responsabili delle attività emerse nell’inchiesta della Procura di Roma. Tajani: “Grave e inaccettabile ingerenza”. L’ambasciatore Paramonov replica: “L’Italia non ha leader del calibro di Putin e Lavrov”. Mosca annuncia misure di ritorsione.

Pier Silvio Berlusconi a tutto campo, difende Meloni e “apre” a Mentana e Amadeus.

La Fiorentina piazza il colpo Atta dall’Udinese, la Juve in pressing sul “Dibu” Martinez dopo lo “sconto” dell’Aston Villa.