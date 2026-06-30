30/06 – Sparatoria in Germania, 5 morti, 2 arresti – Ruby ter: si riapre dibattimento – Maresca al City, ma è polemica col Chelsea

Sparatoria a Stande, in Bassa Sassonia. Almeno cinque morti e diversi feriti nei pressi di un centro giovanile che ospita strutture residenziali per madri e figli. La polizia conferma due fermi, tra cui il presunto autore della sparatoria. Indagini sui moventi dell’attacco.
Ruby ter: si riapre dibattimento, ammessi circa 40 testimoni.
Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, contratto fino al 2029. Il Chelsea, la sua ex squadra, attacca: “Delusi da lui, ci ha detto in autunno che voleva prendere il posto di Guardiola”.