Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 30 giugno 2026

Ultima ora

30/06 – Sparatoria in Germania, 5 morti, 2 arresti – Ruby ter: si riapre dibattimento – Maresca al City, ma è polemica col Chelsea

30/06 – Sparatoria in Germania, 5 morti, 2 arresti – Ruby ter: si riapre dibattimento – Maresca al City, ma è polemica col Chelsea
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
, ,

Sparatoria a Stande, in Bassa Sassonia. Almeno cinque morti e diversi feriti nei pressi di un centro giovanile che ospita strutture residenziali per madri e figli. La polizia conferma due fermi, tra cui il presunto autore della sparatoria. Indagini sui moventi dell’attacco.

Ruby ter: si riapre dibattimento, ammessi circa 40 testimoni.

Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, contratto fino al 2029. Il Chelsea, la sua ex squadra, attacca: “Delusi da lui, ci ha detto in autunno che voleva prendere il posto di Guardiola”.

© Riproduzione Riservata