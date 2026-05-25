25/05 – Ucraina colpita da un massiccio attacco con droni e missili – Oggi la prima enciclica di Leone XIV – Giro, Lavik eroe a MIlano

Ucraina colpita da un massiccio attacco russo con droni e missili in cui Mosca ha usato anche, per la terza volta dall’inizio della guerra, il missile balistico ipersonico Oreshnik. Condanna Ue: “Sconsiderato rischio calcolato sul nucleare”.
Nuova preghiera del Papa per la pace. Oggi la prima enciclica di Leone XIV: “Magnifica Humanitas”.
Giro d’Italia, dopo cinque anni la corsa rosa a Milano: vince Lavik, davanti agli taliani Maestri e Marcellusi. Oggi secondo giorno di riposo prima della settimana finale.