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lunedì 25 maggio 2026

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25/05 – Ucraina colpita da un massiccio attacco con droni e missili – Oggi la prima enciclica di Leone XIV – Giro, Lavik eroe a MIlano

25/05 – Ucraina colpita da un massiccio attacco con droni e missili – Oggi la prima enciclica di Leone XIV – Giro, Lavik eroe a MIlano
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Ucraina colpita da un massiccio attacco russo con droni e missili in cui Mosca ha usato anche, per la terza volta dall’inizio della guerra, il missile balistico ipersonico Oreshnik. Condanna Ue: “Sconsiderato rischio calcolato sul nucleare”.

Nuova preghiera del Papa per la pace. Oggi la prima enciclica di Leone XIV: “Magnifica Humanitas”.

Giro d’Italia, dopo cinque anni la corsa rosa a Milano: vince Lavik, davanti agli taliani Maestri e  Marcellusi. Oggi secondo giorno di riposo prima della settimana finale.

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