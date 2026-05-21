/05 – Attivisti Flotilla umiliati da Ben Gvir – Studente accoltellato a Milano, aggressori condannati – Allegri tra Milan e Napoli

Flotilla, il ministro israeliano Ben Gvir pubblica un video in cui cammina fra gli attivisti fermati, ammanettati e bendati e li deride. Meloni e Tajani: “L’Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti”. Convocato alla Farnesina l’ambasciatore israeliano. Netanyahu: “Il comportamento di Ben Gvir ‘non è coerente’ con i valori di Israele.

Accoltellò un 22enne, 19enne condannato a 20 anni. Dieci mesi al “palo”, per il gup fu solo omissione di soccorso. La vittima, resa disabile, abbraccia gli imputati in aula. I suoi legali: “Acosso dalla pena elevata”.

Allegri tra il Milan e il Napoli, la qualificazione in Champions League può rappresentare il punto di partenza ma rischia di non essere sufficiente per cancellare dubbi e riflessioni interne.