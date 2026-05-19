19/05 – Due donne uccise nel Napoletano – Israele intercetta la Flotilla al largo di Cipro – Juventus, tutti sotto accusa

Due donne uccise nel Napoletano, confessa un 49enne fermato. Entrambe prostitute, sono morte in due giorni diversi. L’uomo le avrebbe spinte nel vuoto durante colluttazione.
Israele intercetta la Flotilla al largo di Cipro, anche italiani tra i fermati. Tajani chiede garanzie sulla loro sicurezza. Netanyahu: “Sventato un piano malvagio”.
Juventus, tutti sotto accusa dopo il tonfo con la Fiorentina che rischia di costare la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Chiellini: “Viviamo alla giornata”.