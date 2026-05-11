11/05 – Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio – Ministero Salute: Nessun allarme Hantavirus – MotoGP, tripletta Aprilia in Francia

Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio, fermato un 15enne. La lite scoppiata per una ragazza contesa. Il prefetto intensifica i controlli sulla movida e convoca un vertice.

Ministero Salute: “Nessun allarme Hantavirus, siamo lontani da una pandemia”. Stanno bene i quattro passeggeri dell’aereo su cui è salita una vittima. Il Papa ringrazia le Canarie per lo sbarco della nave Hondius.

MotoGP, storica tripletta Aprilia in Francia, Martin vince in rimonta davanti a Bezzecchi. Caduta per Bagnaia.