01/05 – Israele blocca la Flotilla vicino Creta – Garlasco, Sempio accusato dell’omicidio di Chiara Poggi – Lettera di richiamo Rai a Ranucci

Israele blocca la Flotilla vicino Creta, arrestati 175 attivisti, fra loro 23 italiani. Ue: “Scoraggiamo la Flotilla come forma di consegna degli aiuti,ma la libertà di navigazione va rispettata. Meloni condanna l’attacco: “Liberare immediatamente gli italiani fermati illegalmente”.

Garlasco: Sempio accusato di omicidio aggravato da crudeltà e motivi abietti. Per i pm c’è un solo assassino, il movente è sessuale e Chiara Poggi è stata uccisa con 12 colpi. I legali del 38enne: “Movente fantasmagorico e basiti dalle aggravanti”.

Lettera di richiamo Rai a Ranucci per le rivelazioni a “È sempre Cartabianca”. Il giornalista: “Nessun timore di affrontare Nordio in giudizio”. Floridia incalza: “Contro di lui richiamo ‘politico’”.