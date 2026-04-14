Home > Podcast > 14/04 – Scontro tra Trump e Papa Leone – Altri due ragazzini indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni – Sinner sposta gli equilibri

Trump attacca Papa Leone XIV: “Debole su criminalità e terribile in politica estera”. Il Pontefice risponde sul volo che lo ha condotto in Algeria: “Non ho paura, continuerò a parlare di pace”.

Massa: altri due giovani sono indagati per la morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta in piazza Palma a opera di un gruppo di giovani, salgono così a 5 le persone, tra cui almeno un minorenne, che dovranno rispondere della morte del 47enne.

Sinner con la vittoria a Montecarlo sposta gli equilibri con Alcaraz anche sulla terra rossa. Binaghi: “Ci siamo abituati a Jannik, senza squalifica non avrebbe lasciato la vetta del ranking”.