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venerdì 10 aprile 2026

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10/04 – Meloni in Parlamento – Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti anche del 100% – Nessun film italiano per la Palma d’Oro

10/04 – Meloni in Parlamento – Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti anche del 100% – Nessun film italiano per la Palma d’Oro
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Meloni in Parlamento: “No a elezioni anticipate”. Schlein: “Ci sfidate, ma avete già perso”. Conte: “Premier complice di un genocidio”. La presidente affonda: “Dall’opposizione nessuna proposta reale”.

Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti fino al 100% in più. L’analisi dell’Enea registra un divario dagli obiettivi del Pniec, un “minimo storico” per l’indice di decarbonizzazione e definisce la transizione italiana “fuori traiettoria”. Soltanto a marzo costi saliti di un miliardo.

Cannes 2026, nessun film italiano per la Palma d’Oro. 

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