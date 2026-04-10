10/04 – Meloni in Parlamento – Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti anche del 100% – Nessun film italiano per la Palma d’Oro

Meloni in Parlamento: “No a elezioni anticipate”. Schlein: “Ci sfidate, ma avete già perso”. Conte: “Premier complice di un genocidio”. La presidente affonda: “Dall’opposizione nessuna proposta reale”.
Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti fino al 100% in più. L’analisi dell’Enea registra un divario dagli obiettivi del Pniec, un “minimo storico” per l’indice di decarbonizzazione e definisce la transizione italiana “fuori traiettoria”. Soltanto a marzo costi saliti di un miliardo.
Cannes 2026, nessun film italiano per la Palma d’Oro.