23/03 – A Pontida i funerali di Umberto Bossi – Trump-Iran, minacce incrociate – Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-G

A Pontida i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega. La folla dei militanti scandisce gli slogan “Padania libera” e “Roma ladrona”. Salvini contestato.

Trump avverte l’Iran: “Se Hormuz non riapre entro 48 ore, colpiremo le centrali”. Teheran replica: “Pronti a distruggere infrastrutture elettriche e chiudere completamente lo Stretto”. Poi fissa sei condizioni per la fine della guerra. Ondate di attacchi su Israele e in Libano.

Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-G. “Felice e provata, mi sono tolta un peso: temevo di non farcela”.