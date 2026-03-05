Home > Podcast > 05/03 – Sanchez tiene testa a Trump e conferma il “no” alla guerra – Chi è Mojtaba Khamenei – Lucrezia Stefanini minacciata di morte

Sanchez tiene testa a Trump dopo le minacce di tagliare i rapporti commerciali e conferma il no alla guerra: “Non saremo complici per paura di ritorsioni”. Da Macron, Costa e von der Leyen solidarietà alla Spagna. Gelo con Berlino dopo il silenzio di Merz.

Chi è Mojtaba Khamenei, l’uomo scelto come nuova Guida Suprema dell’Iran.

Lucrezia Stefanini minacciata di morte prima di un match nelle qualificazioni a Indian Wells, è solo l’ultima tennista in ordine di tempo a finire nel mirino degli scommettitori. Un fenomeno che sta prendendo sempre più piede nel mondo del tennis.