25/02 – Meloni ribadisce il sostegno dell’Italia all’Ucraina – L’agente confessa l’uccisione di Rogoredo – Prende il via la MotoGp 2026

Meloni ribadisce il convinto sostegno dell’Italia all’Ucraina: “L’obiettivo è una pace giusta e l’integrità territoriale”. Calenda, a Kiev per il quarto anniversario della guerra, critica l’assenza dei leader dell’opposizione. Conte ricorda Gaza e replica: “Per il M5S no a doppi standard”.

L’agente confessa l’uccisione di Rogoredo: “Ho messo la pistola accanto al corpo”. Ma sulle accuse di spaccio il legale parla di “Carnevalata”. Attesa la decisione del gip. I verbali dei poliziotti: “Chiedeva droga e soldi per evitare gli arresti, accanimento anche contro un pusher disabile”.

Nel weekend prende il via in Thailandia il Mondiale 2026 della MotoGp, i fratelli Marquez su Ducati favoriti, ma l’Aprilia di Bezzecchi e Martin punta al colpaccio.

