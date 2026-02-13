13/02 – Impresa di Brignone, oro nel supergigante – Leader in conclave per il rilancio dell’Europa – Addio ai grandi volti degli anni 90

Impresa di Federica Brignone, oro nel supergigante femminile a dieci mesi dal grave infortunio sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Leader Ue in conclave per il rilancio dell’Europa. Meloni guida prevertice con Merz, ma non è contro Macron. La premier punta su caro-energia e burocrazia. Nuovo appello di Draghi: “Urgente agire”.

La morte di James Van Der Beek riapre una ferita generazionale già segnata da addii a Luke Perry, Shannen Doerty, Matthew Perry e Cathrine O’Hara. Volti simbolo degli anni ’90 che hanno accompagnato una intera giovinezza e che oggi raccontano la fragilità di quei miti.