martedì 10 febbraio 2026

Ultima ora

10/02 – Glovo commissariata per caporalato – Addio a Zichichi, al fisico che “riabilitò” Galilei – Le medaglie olimpiche che si rompono

LaPresse
,

Glovo commissariata per caporalato: “Paghe sotto la soglia di povertà fino all’80%”. Per i pm vanno regolarizzati 40mila rider e viene citato il The Lancet: “La povertà è una malattia che consuma vite”. Le testimonianze dei lavoratori ai carabinieri: “Siamo solo numeri”.

Antonino Zichichi: “Fede e scienza non sono in contrasto”. Addio al fisico che “riabilitò” Galilei.

A Milano-Cortina scoppia il caso delle medaglie che si rompono, la denuncia della sciatrice americana Johnson e della pattinatrice Liu. Gli organizzatori: “Proveremo a capire”.

© Riproduzione Riservata