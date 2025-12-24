Accesso Archivi

Ep.739 – Primo sì tra le polemiche alla manovra 2026, vale 22 miliardi – Medicina, 22.500 gli idonei al termine del semestre filtro

Primo sì tra le polemiche alla manovra 2026, vale 22 miliardi. Giorgetti: “Il Governo sostiene la linea. Siamo intervenuti su questioni che sembravano impossibili”.

Medicina, 22.500 gli idonei al termine del semestre filtro. Ecco i decreto del Mur con le indicazioni per la composizione della graduatoria. 

Lav: “Un cucciolo di cane o gatto? Sbagliato considerarlo un regalo di Natale”. L’intervista ad Alessandra Ferrari, della Lega Antivivisezione: “La via giusta è l’adozione consapevole. A oggi in Italia sono oltre 70mila i cani che vivono nei canili”.

