Ep.733 – L’affondo di Mattarella: “Mosca vuole definire i confini con la forza” – Trovati morti il regista Rob Reiner e la moglie Michele

L’affondo di Mattarella: “Mosca vuole definire i confini con la forza, inammissibile”. Il Capo dello Stato mette in guardia: “È in atto un’operazione contro le democrazie dell’occidente, una disordinata e ingiustificata aggressione nei confronti dell’Unione Europea”.

Trovati morti nella loro casa di Los Angeles Rob Reiner e la moglie Michele, dopo diverse ore di interrogatorio arrestato il figlio Nick. Reiner aveva diretto opere come “Harry ti presento Sally” e “Stand by Me”.

Cannabis light: le aziende del settore potranno lavorare. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso.