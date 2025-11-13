Ep.710 – Scandalo corruzione in Ucraina, Zelensky chiede la rimozione di ministri – A Gorizia tre indagati per la scomparsa di un ex postino

Si estende lo scandalo corruzione in Ucraina, Zelensky chiede la rimozione dei ministri di Giustizia ed Energia. Secondo indiscrezioni del Financial Times, il Regno Unito ha cercato di stabilire un canale di comunicazione con la Russia. Dalla ministeriale G7 il Canada annuncia nuove sanzioni a Mosca.
A Gorizia tre indagati per la scomparsa ex postino Vito Mezzalira. Sotto inchiesta la compagna, il figlio e il fratello della donna.
Coppa Davis 2025, Volandri: “Musetti convocato? Ne parliamo dopo le Finals”. Le parole del capitano in conferenza stampa a Torino