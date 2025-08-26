Ep.643 – Israele attacca l’ospedale Nasser a Gaza, fra i 20 morti ci sono 5 giornalisti – Gal Gadot non sarà alla mostra di Venezia

Israele attacca l’ospedale Nasser a Gaza, fra i 20 morti ci sono 5 giornalisti. Netanyahu: “Un tragico incidente”. L’Idf conferma di avere colpito nella zona e annuncia un’indagine.
Gal Gadot non sarà alla mostra del Cinema di Venezia, l’attrice israeliana non aveva confermato la sua presenza alla kermesse. Il collettivo Venice4Palestine chiede l’esclusione anche di Gerard Butler.
Var Como-Lazio, ironia social per la spiegazione di Manganiello. Panatta alla Domenica Sportiva: “Sembrano i proclami di Piazza Venezia”. Casarin: “Spiegazione rapida e convincente”.