Ep.652 – Nubifragio in Romagna, colpita da una “supercella marittima” – Zelensky festeggia l’Indipendenza: “Mai più compromessi”

Nubifragio in Romagna, Rimini colpita da una “supercella marittima”. Treni sospesi e un albero sui binari, evacuati i passeggeri.
Nel Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina Zelensky: “Mai più costretti alla vergogna del compromesso, vogliamo una pace giusta”. Messaggi da tutto il mondo. Trump: “Ora porre fine allo spargimento sangue”. Il Papa: “Tacciano le armi e si apra il dialogo”. Lavrov: “Putin vuole proseguire i negoziati a Istanbul prima del bilaterale, i paesi occidentali cercano un pretesto per impedire i negoziati”.
Sinner in cima al ranking ATP per la 64/ma settimana, ma Alcaraz agli Us Open studia sorpasso.