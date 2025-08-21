Accesso Archivi

Ep.650 – Chiuso “Mia moglie”, il gruppo Facebook osceno da 32mila iscritti – Israele dà il via libera al piano per dividere la Cisgiordania

LaPresse
Bannato da Facebook il gruppo “Mia moglie”: 32mila iscritti si scambiavano foto e commenti osceni sulle proprie mogli e non solo.

Israele dà il via libera al piano di insediamenti che dividerebbe in due la Cisgiordania. Smotrich esulta: “Un chiodo sulla bara dello Stato palestinese”. Anp: “Il progetto di Israele trasforma la Cisgiordania in una prigione”. Trump elogia Netanyahu. “Io e lui eroi di guerra”.

Da Lukaku a Leao, il campionato di serie A parte in salita nel segno degli infortunati eccellenti.

