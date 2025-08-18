Accesso Archivi

Ep.647 – Zelensky a Washington da Trump insieme ai leader europei – Da Mattarella a Benigni, tutta Italia piange Pippo Baudo
LaPresse
Zelensky a Washington da Trump insieme ai leader europei: “I confini non si toccano per costituzione, la questione dei territori affrontata solo in un trilaterale con Usa e Russia, ma non è arrivato nessun segnale da Mosca”. Il presidente Usa: “Grandi progressi, restate sintonizzati”.

Da Mattarella a Benigni, tutta Italia piange Pippo Baudo “protagonista e innovatore della tv”.

Il sindaco di Castellammare contro il caro ombrellone: “50mila metri quadrati di spiaggia libera, il mare è un diritto”.

