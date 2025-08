Home > Podcast > Ep.639 – Israele minaccia di occupare Gaza, Netanyahu e il capo dell’Idf in disaccordo – Ramy Elgaml, indagati 2 carabinieri per depistaggio

Israele minaccia di occupare Gaza, Netanyahu e il capo dell’Idf in disaccordo. Tajani: “Sarebbe un grave errore”.

Caso Ramy Elgaml, indagati due carabinieri per depistaggio. Si tratta di due militari diversi da quello già indagato a luglio per l’omicidio stradale in concorso con Fares Bouzidi.

Jannik Sinner sbarca a Cincinnati, negli Usa si rinnova la sfida con Carlos Alcaraz.