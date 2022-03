Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti previsioni

L’oroscopo da lunedì 21 a domenica 27 marzo 2022. Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti previsioni

ARIETE

Le Stelle lasciano intravedere delle favorevoli giornate per ritagliarvi dei rigeneranti momenti di relax e di svago. Mercoledì, giovedì e domenica, sono il meglio su cui poter contare .. anche per ritrovare la complicità con gli affetti di sempre. L’affiatamento nella coppia, brucia nella sensualità. Per i cuori solitari, possono esserci delle sorprendenti occasioni per dare il via a un’insaziabile storia d’amore : gli spostamenti potrebbero aiutarvi molto. Il Destino potrebbe trasformare un’amicizia in un qualcosa di più .. Se invece siete ancora coinvolti in una relazione che fa fatica a riprendersi .. se lo volete, vi sarà più facile risolvere le problematiche che la minacciano. Occhio alla Luna storta dal Capricorno (venerdì e sabato), che le tenterà tutte, per soffiare sul fuoco delle incomprensioni. Prendete tempo al tempo. E già che ci siete chiedete un aiutino ai vostri amici (ma quelli fidati, però), che saranno ben lieti di darvi una mano .. a “districare i nodi”. Nel lavoro, l’ambizione si risveglia .. così come la voglia di mettersi in discussione sarà irresistibile. Le iniziative e i progetti che volete inaugurare, saranno portati avanti con l’atteggiamento giusto. Il perfetto gioco di squadra, vi aiuterà a perseguire gli obiettivi prescelti. Se siete alla ricerca di una buona occupazione, non esitate a chiedere aiuto alle vostre conoscenze : è probabile che qualcuno possa davvero aiutarvi a realizzare .. ciò che sperate.

TORO

L’inizio della settimana si preannuncia un pochino “agitato”. Complice la Luna storta dallo Scorpione (lunedì e martedì) che facendo a pugni con Venere e Marte dall’Acquario .. le tenterà tutte per farvi saltare i nervi. Occhio, perché se cadete nel suo tranello .. c’è il rischio di agire in modo frettoloso e saltare a conclusioni azzardate. Cercate di esorcizzarla, se non volete che l’irritabilità prenda il posto del quieto vivere. Sotto il tiro incrociato di queste Stelle, può anche essere che un vostro atteggiamento, inconsciamente provocatorio, possa generare delle insormontabili incomprensioni .. difficili da digerire e da far digerire. Quindi fate i bravi .. e preparatevi invece ad accogliere un’altra Luna, stavolta decisamente rigenerante dal Capricorno (venerdì e sabato), che sicuramente vi aiuterà a stemperare gli animi, regalandovi una rassicurante ventata di armonia. Le unioni ben assortite, non accuseranno nessun significativo colpo di coda, anzi .. si fortificheranno sempre di più nella reciproca intesa, fino a diventare inattaccabili. Idem nel lavoro ! Mettete in conto che dovrete far ricredere quanti si oppongono alle vostre idee e al vostro operato. Solo l’affidabilità, la perseveranza e la dedizione saranno premiate .. la superficialità e le ingannevoli scorciatoie, saranno penalizzate.

Non incupitevi ! C’è qualcuno che può aiutarvi a sconfiggere le prove.

GEMELLI

Anche se la settimana non offre un granché di giornate favorevoli, su cui fare totale affidamento, la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita non dovrebbe riservare amare delusioni, anzi .. si preannuncia piuttosto spensierata. Grazie al preziosissimo benestare stellare di Venere e Marte, dall’Acquario, non solo vi farete in quattro per far sentire speciali gli affetti di una vita e indispensabili gli amici di sempre .. ma vi riscoprirete anche particolarmente sensibili alle adulazioni e al corteggiamento. Vi piacerà moltissimo “flirtare” ! La complicità nella coppia, si arricchirà di ardimentose emozioni .. e per chi è solo, possono esserci delle piacevoli novità che lasciano ben sperare. Domenica, sarà l’unica giornata super .. che la settimana vi concede. Sfruttatela ! Se siete intrappolati in un rapporto che non vi rende più felici – e i tentativi spesi per cercare di farlo ripartire, sono falliti – avrete modo di guardarvi intorno .. sempre più motivati a rottamare il vecchio per il nuovo. Nel lavoro, è un buon momento per testare l’efficienza e l’efficacia del vostro operato .. al fine di rinnovare, migliorare o cambiare tutto ciò che non va. L’idea di perfezionare metodi e strategie, non si rivelerà poi così sbagliata, anzi .. vi consentirà di rendere più produttive le vostre idee. La gestione degli impegni potrebbe risentire di un qualche rallentamento .. non preoccupatevi, le interferenze saranno facilmente e prontamente risolvibili.

CANCRO

La settima si apre sotto il segno della trasgressione ! Complice l’intrigante Luna che vi fa l’occhiolino dallo Scorpione (lunedì e martedì), che le tenterà tutte per rinvigorire il vostro incolmabile desiderio di emozioni. Avrete modo di inaugurare la vostra settimana nel segno della passione ! Il momento è davvero strategico per recuperare l’intesa (anche in quei rapporti che avete trascurato) .. fino a diventare più che favorevole, per chi è in cerca di una nuova storia d’amore. Approfittatene per fare una vera e propria scorpacciata di coccole .. perché col sopraggiungere del weekend, la dispettosa Luna dal Capricorno tenterà di mandare in tilt i vostri umori, rendendoli particolarmente ballerini. Fate i bravi .. alla mal parata si tratterà solo di poche ore di irrequietezza, e nulla più. Nel lavoro, un favorevole intreccio di Stelle perlopiù provenienti dai Pesci, vi aiuterà a trovare la via migliore per raccogliere il successo e conseguire le meritate soddisfazioni. Nuovi collaboratori e nuovi progetti, saranno lo spunto per ripartire .. più forti di prima. Lunedì e martedì, sono le giornate migliori su cui poter contare, per mettere a segno una vera e propria rivincita su chi osa ancora opporsi al vostro operato .. e trasformare una delle vostre infallibili intuizioni in un gratificante e redditizio raccolto. La prima parte della settimana può essere generosa anche per chi cerca lavoro.

LEONE

Ci risiamo ! La settimana si apre sotto il segno dell’incertezza. Complice la Luna balorda dallo Scorpione (lunedì e martedì) che, scontrandosi con Venere e Marte contrariati dall’Acquario, lascia presagire una certa baruffa, che ovviamente mal si addice al sereno andamento delle vostre vicende sentimentali. Apriti Cielo .. se poi ci dovesse essere qualcuno o qualcosa che stuzzica la gelosia e alimenta il sospetto. La vostra ben nota sensazione di lesa maestà, rischia di andare in tilt ! Le buone intenzioni vanno a ramengo .. e quella demotivante sensazione di vuoto (che è totalmente illusoria !) che vi perseguita, rischia di padroneggiare. Che dire ?! Le emozioni e i pensieri, rischiano di prendere una piega pessimistica .. per non dire disfattista. Sarà un po’ come vedere nero .. anche quando il nero in realtà non c’è. Dai, non è da voi ! Solo i rapporti ben assortiti, non incontreranno nessun scossone. Gli altri, quelli che vacillano, saranno ulteriormente messi sotto torchio. Fate i bravi .. e aspettate che passi la tempesta. Infatti, con la magnanima Luna che vi protegge dal Sagittario (mercoledì e giovedì), vi sarà data la possibilità di favorire una più costruttiva complicità .. e rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo. Idem nel lavoro ! I rapporti di collaborazione affidabili e sinceri, si rinforzeranno .. gli altri, incontreranno ulteriori verifiche che ne comproveranno l’effettiva utilità. Puntate tutto sulla super Luna dal Sagittario, per stravincere sulle avversità .. e portare a casa i risultati sperati.

VERGINE

La settimana si apre nel segno di un intrigante armonia .. per concludersi sotto tutti i migliori auspici ! Complice una super Luna, dapprima sensuale dallo Scorpione (lunedì e martedì), dopodiché rassicurante dal Capricorno (venerdì e sabato), che lascia ben sperare in un super momento per inebriare l’affiatamento .. e favorire la spensieratezza. Grazie a lei, la vostra previdente ritrosia caratteriale, sarà spazzata via .. da un’audacia che promette scintille ! Se le darete l’ascolto che si merita, riuscirete a far ringiovanire la complicità nella coppia .. nell’intrigante e sensuale gioco della trasgressione. Per chi è solo, Cupido non vede l’ora di colpirvi .. con le sue frecce incantate ! L’unica raccomandazione sarà quella di stare attenti ai dispetti che vi lancia la Luna storta dal Sagittario (mercoledì e giovedì), perché rischia di ingarbugliare le speranze e spegnere l’entusiasmo. Starà solo a voi far sì che questo non accada. Quindi via le ansie e le paturnie .. e datevi da fare per innamorarvi dell’amore ! Nel lavoro, le molteplici giornate fortunate che vi spettano, vi concedono un mare di favorevoli opportunità, per prendere in mano la vostra vita lavorativa .. nel tentativo di renderla più efficiente e produttiva. Date retta all’intuito (anche se non ci fate troppo affidamento), perche potreste ricevere una vera e propria botta di Fortuna .. che vuole sorprendervi all’improvviso !

BILANCIA

La perfetta sinergia astrale che si viene a creare tra Venere e Marte, entrambi favorevoli dall’Acquario, è perfetta per soddisfare i desideri ! Sarete più propensi a ricercare la compagnia degli altri .. per esprimere i sentimenti di affetto, stima e amore. La vita matrimoniale si svolge tranquilla e gli affetti si rinforzano nella reciproca lealtà. Se esistono attriti che minacciano la convivenza, questo è un buon momento per appianarli .. e scioglierli una volta per tutte. La super Luna che vi sostiene dal Sagittario (mercoledì e giovedì), è davvero sorprendente per favorire la spensieratezza. Grazie a lei, avrete modo di “ravvivare” l’affiatamento nella coppia. Per chi è solo, ci possono essere strategiche (e decisive) opportunità per incontrare una persona speciale. Occhio alla malandrina Luna che si affaccia dal Capricorno (venerdì e sabato), perché porta con sé quel pizzico di agitazione che può spezzare l’armonia fin qui conquistata. La peggio, l’avranno quelle persone che sono aride e avide di sentimento. Niente panico, già con domenica, tutto si sistemerà : la straordinaria Luna dall’Acquario, sarà ben lieta di regalarvi armonia e complicità .. da assaporare in un unico abbraccio. Nel lavoro, la gestione degli impegni promette soddisfazioni e riuscita. La vostra mente sarà perlopiù attratta nella direzione del guadagno : tutte le iniziative indirizzate a moltiplicare le entrate, saranno beneficiate. Le giornate favorevoli, lasciano ben sperare in fruttuosi accordi .. e fortunate alleanze.

SCORPIONE

Le Stelle, capitanate da un antipatico Marte dall’Acquario, tenteranno di provocare qualche crisi .. che, se non esorcizzata sul nascere, cercherà di scardinare il felice andamento delle vostre vicende sentimentali e amorose. Con lui in mezzo ai piedi, sarà difficile resistere alla tentazione di scappare a gambe elevate dagli obblighi e dalle responsabilità .. per cercare altrove quella spensieratezza che vi manca. Le provocazioni e le problematiche non tarderanno .. ma solo dove c’è già del malessere, che fa fatica a sciogliersi. Il periodo si preannuncia piuttosto impegnativo, ma se ci saprete fare, si rivelerà costruttivo, rigenerante e forse anche liberatorio ! Fate i bravi, potete contare su un’efficace (e provvidenziale) Luna, dapprima quando vi sostiene nel vostro segno (lunedì e martedì), dopodiché quando vi ispira dal Capricorno (venerdì e sabato). Grazie a lei, sarete pronti a spazzare via le incertezze e le provocazioni. Smettetela di complicarvi la vita ! Il vostro domani si tinge con i colori della speranza .. e questa è una promessa di Giove, la Stella della Fortuna, che è al vostro servizio. Nel lavoro, la gestione degli impegni continua a farsi frenetica e forse anche poco generosa di soddisfazioni. Mettete in preventivo che dovrete affrontare un mare di prove, che mettono in discussione le iniziative e i progetti che volete perseguire : vi divertirete un mondo, a smascherare chi vi rema contro, invidiosi compresi.

SAGITTARIO

Grazie al Sole che inizia il suo percorso astrale dall’Ariete, la vostra settimana si illumina di amore .. per risplendere di spensieratezza ! I primi ad accorgersi, saranno i nati nella 1° decade. Per gli altri, ci penserà la Luna, quando brillerà fiera e orgogliosa nel vostro segno (mercoledì e giovedì). Come per incanto, molti fra voi inizieranno a prendersi cura di chi è in crisi o si trova in difficoltà .. nel tentativo di alleviare le paturnie e sofferenze. Sarete diretti e leali .. oltre che generosi, sinceri e onesti. La vostra indole così magnanima e protettiva, si manifesterà in tutto il suo splendore .. avvolgendo quanti meritano di riceverla. La complicità con quanti amate, partner compreso, si arricchirà di intensità. Vi sarà data la possibilità di “rinforzare” quegli aspetti della vostra vita .. che necessitano di una profonda revisione. La super Luna dall’Acquario (domenica) è perfetta per organizzare una gita fuori porta .. un vero e proprio momento di spensieratezza che ha il potere di farvi ritrovare il sorriso e riaccendere la speranza nel domani. Nel lavoro, sfruttate le giornate favorevoli che la settimana vi regala, per cogliere al volo quelle favorevoli circostanze e quelle strategiche coincidenze, che vi faranno capire che siete al posto giusto e al momento giusto. La settimana è perfetta per chiudere interessanti accordi e stringere nuove collaborazioni .. ma tenete sempre gli occhi ben aperti, quando e se dovete sottoscrivere un contratto.

CAPRICORNO

La settimana si preannuncia a dir poco incantata ! Complice la super Luna, dapprima quando è inebriante dallo Scorpione (lunedì e martedì), dopodiché quando sarà rassicurante nel vostro segno (venerdì e sabato), che lascia ben sperare in un congeniale momento per “vivere” i sentimenti più belli. Grazie a lei, avrete modo di fare di ogni giorno una festa per gli innamorati. L’affiatamento con le persone che fanno parte della vostra vita, si arricchirà di comprensione .. e le amicizie si rinforzeranno, nella reciproca lealtà. Queste due Lune, avranno il compito di rivelarsi particolarmente rigeneranti .. ancor più per quelle relazioni che hanno sofferto. Avrete modo di dichiarare il vostro amore a chi lo merita .. nonché allontanare chi non è più degno di riceverlo. Nel Cielo ci sono anche tre super Stelle dai Pesci, tra cui il generoso Giove, che possono aiutarvi a prendere in mano le redini della vostra esistenza .. per darle quella sorprendente botta di vita che si merita di avere. Per chi è solo o è uscito malconcio da qualche delusione, saranno molte le opportunità per innamorarsi. Nel lavoro, non avrete rivali .. o perlomeno i rivali avranno vita durissima, perché sarà difficile lottare contro la vostra imperturbabile perseveranza. Sfruttate le numerose giornate fortunate che vi spettano, per elaborare (e rilanciare) un grandioso progetto .. meritevole di attenzione. Il vostro proverbiale fiuto per i buoni affari .. farà il suo dovere !

ACQUARIO

La settimana si apre un pochino sottotono ! Complice una Luna balorda dallo Scorpione (lunedì e martedì), che cercherà di fuorviarvi dalle responsabilità di tutti i giorni. Non datele retta ! Le tenterà tutte per scatenare baruffa, malcontento e litigi .. soprattutto per stupidate. Fate scivolare le provocazioni, sul nascere .. e aspettate che questa Luna, da antipatica diventi complice dal Sagittario (mercoledì e giovedì), e allora sì che sarà più facile ristabilire l’ordine nella gran confusione che si è venuta a creare. E qui entrano in gioco, Venere e Marte che si “riattivano” nel vostro segno .. permettendovi di far ringiovanire il vostro affascinante, seppur inafferrabile, desiderio di emozioni. Marte vi rende impetuosi nel corteggiamento, mentre Venere vi aiuterà a trovare le paroline giuste per fare centro. Per i cuori solitari, che vogliono legarsi, può esserci la possibilità di trasformare un’amicizia in una bella storia d’amore. Nel lavoro, l’ingresso del Sole dall’Ariete (che per il momento coinvolge solo i nati nella 1° decade), porta con sé quelle strategiche circostanze e quelle fortunate coincidenze, che possono servire a “rivoluzionare” la gestione degli impegni .. nel tentativo di renderla perfetta, convincente e particolarmente remunerativa. Cercate di non aver premura di far vedere chi siete .. e cosa sapete fare ! Il perfetto gioco di squadra, farà il suo dovere. Vi accorgerete che quando si uniscono le forze, si arriva lontano!

PESCI

La settimana si illumina di amore .. per risplendere di spensieratezza ! Complice la super Luna, dapprima dallo Scorpione (lunedì e martedì), dopodiché dal Capricorno (venerdì e sabato), che lascia ben sperare in un incantato momento di ripresa .. in tutto e per tutto. Con Giove, che comanda fiero e orgoglioso nel vostro segno, il vostro sensuale desiderio di emozioni si manifesterà in tutto il suo splendore ! Non mancheranno le buone opportunità per metterlo in pratica. La complicità nella coppia, si potenzierà nell’intrigante gioco di sguardi .. sarà una missione impossibile resistere al vostro diretto e irresistibile corteggiamento. Per chi è solo, saranno molteplici le occasioni per fare di un incontro un’indimenticabile innamoramento .. senza precedenti. Chi è ancora intrappolato in una relazione che non ha nessuna voglia di riprendersi, dovrà porgere la dovuta attenzione alla dispettosa Luna dal Sagittario (mercoledì e giovedì), perché porta alla luce tutto ciò che non la fa funzionare. Niente panico, questa volta sarete più propensi ad ascoltare il vostro cuore, e decidere se è meglio per tutti chiuderla .. senza rimpianti di alcun genere. Nel lavoro, saranno tante le buone opportunità per rilanciare ambiziosi progetti e mettere a segno azzeccate iniziative. Preparatevi a raccogliere, a piene mani, ciò che vi spetta ! E questa vuole essere una sincera promessa della Stella della Fortuna .. che risplende indisturbata nel vostro segno

