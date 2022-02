Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

ARIETE

La settimana si apre con i migliori auspici .. per concludersi ancora meglio !Complice una rivitalizzante Luna, dapprima dall’Acquario (lunedì e martedì), dopodiché nel vostro segno (venerdì e sabato) .. che lascia ben sperare in un buon momento per riprendere in mano le redini della vostra vita… e darle quella significativa svolta che si merita. Grazie a lei, vi sarà data la possibilità di contrastare gli ultimi colpi di coda di una fase che si è rivelata piuttosto impegnativa da gestire, sotto tutti i punti di vista. E già questa è una grande vittoria ! Solo i nati nella 3° decade (dal 10 al 20 aprile, super giù), avranno (ancora) modo di scoprire – attraverso eventi, persone e circostanze non esattamente armoniche – se la persona che hanno scelto di aver accanto o l’attuale collocazione professionale, rappresenta la scelta più azzeccata. Mettete in preventivo che è probabile che le incomprensioni e le tensioni non mancheranno… ma solo e se il legame in questione non è più capace di farvi sorridere di serenità .. e quindi necessita di un’indispensabile revisione. Cercate di non cedere all’impulsività o essere drastici nelle decisioni, se non volete scatenare delle complicate controversie, difficili da digerire .. e da far digerire. Fate i bravi, se non volete mangiarvi il fegato .. per niente. Ovviamente se il vostro legame affettivo è autentico o la collocazione lavorativa è solida .. non ci sarà nulla da temere.

TORO

La settimana si apre sotto il segno dell’insoddisfazione. Complice la Luna storta dall’Acquario (lunedì e martedì), che le tenterà tutte per cercare di mandare in tilt i buoni propositi, esasperando la gelosia e fomentando il sospetto. Non cadete nel suo insidioso trabocchetto .. semmai sfruttatela per tirare fuori tutto ciò che non funziona come dovrebbe. Fate i bravi ! Subito dopo, arriva un’altra Luna .. stavolta molto più rigenerante e decisamente più generosa di soddisfazioni. Detto fatto, la super Luna Nuova dai Pesci (mercoledì e giovedì), farà di tutto per stemperare le paturnie .. regalandovi una fresca ventata di spensieratezza. Grazie a lei, avrete la forza e le risorse per rinforzare la complicità negli affetti, amicizie comprese. Approfittatene come se non ci fosse un domani. Si perché, ancora per pochi giorni, potete contare su Venere e Marte (entrambi felici messaggeri di armonia, dal Capricorno), per spezzare l’incantesimo dei ricordi spiacevoli (delusioni comprese) che vi legano al passato. Domenica, la Luna che sposa il vostro Sole natale, è magnifica per fare pace con la vita ! Nel lavoro, le giornate favorevoli che la settimana vi concede, stimolano la voglia di fare .. e lasciano intravedere delle buone opportunità per mettere in pratica le idee. La gestione degli impegni favorirà soddisfazioni e profitto .. soprattutto grazie a un produttivo gioco di squadra.

GEMELLI

La settimana si apre con i migliori auspici. Complice la buona Luna dall’Acquario (lunedì e martedì), che vi suggerisce di pensare un po’ di più a voi stessi .. al vostro benessere psico-fisico. Ben vengano i centri estetici, i massaggi rigeneranti e tutti quei trattamenti che fanno bene al corpo e alla mente. Questo vi aiuterà a ricaricarvi di buoni propositi e di tanta energia .. che vi serviranno quando sarete chiamati a fronteggiare quell’antipatica Luna Nuova dai Pesci (mercoledì e giovedì), che le tenterà tutte per farvi saltare i nervi. Niente panico, perché subito dopo, come per incanto, l’atmosfera si alleggerisce. Infatti l’ardimentosa e insaziabile Luna dall’Ariete (venerdì e sabato), rappresenta un efficace sostegno astrale per fortificare l’intesa nella coppia, rinforzare l’affiatamento negli affetti .. e per spassarvela un po’ con gli amici di sempre. Magari sarete chiamati a “rivalutare” alcune delle vostre conoscenze, ma non temete .. la delusione scomparirà nel momento esatto in cui vi sarete liberati dei pesi inutili. Per chi è solo, saranno molteplici le opportunità per conoscere una persona davvero intrigante. Nel lavoro, lasciando in disparte mercoledì e giovedì (che si prospettano sfiancanti e avari di soddisfazioni), la settimana è strategica per rilanciare le vostre idee e mettere in pratica le vostre iniziative .. il buon raccolto non si farà attendere. L’ingegno, la creatività e la capacità di persuasione .. faranno il loro dovere !

CANCRO

La vostra amatissima Stella, la Luna, che si fa Nuova dai Pesci (mercoledì e giovedì), lascia ben sperare in un autentico momento per far sbocciare i sentimenti .. anche quelli che, per pudore, vi ostinate a custodire nel vostro sensibilissimo cuore. Questo è un eccellente momento per vivacizzare l’affiatamento nella coppia, tentare una riconciliazione, rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo .. e non per ultimo, inaugurare una bella storia d’amore. Grazie a lei, riuscirete a mettere all’angolo tutte le interferenze e le ostilità che Venere e Marte, entrambi ancora contrari e contrariati dal Capricorno, vi riservano. Ma questa però è l’ultima settimana che li vede ancora protagonisti nel vostro Cielo. Quindi approfittate di tutta la magia che la Luna Nuova vi dispensa, per fare una vera e propria indigestione di coccole .. perché nei giorni a seguire (venerdì e sabato) dovrete combattere con un’altra Luna, stavolta antipatica e minacciosa dall’Ariete .. che cercherà di farvi dimenticare tutte le delicatezze fin qui assaporate. Nel lavoro, la Luna Nuova è perfetta per trovare la forza e le risorse utili per affrontare al meglio la gestione degli impegni. Il ritmo degli impegni si profila ancora movimentato e le opposizioni alle vostre idee non tarderanno. Ma stavolta saprete come ammorbidirle .. e renderle decisamente meno antipatiche di come appaiono. La vostra formidabile sensibilità .. farà il suo dovere !

LEONE

La settimana si apre sotto il segno di una non ben definita agitazione. Complice la dispettosa Luna dall’Acquario (lunedì e martedì), che le tenterà tutte per far riemergere quei dispettosi ma, se e forse che osano minacciare la vostra serenità. Fate scivolare sul nascere le provocazioni, non ne vale la pena .. e aspettate che arrivi la super Luna dall’Ariete (venerdì e sabato) per far girare ogni cosa per il verso giusto. Grazie a lei, avrete modo di far ringiovanire la complicità nella coppia .. nonché di risolvere tutte quelle insormontabili incomprensioni che più volte hanno cercato di mettere in crisi la stabilità delle vostre relazioni. Il suo “tocco” è perfetto per sciogliere anche il più ostinato fra voi ! Non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che hanno il privilegio di essere custodite nel vostro generoso cuore.

Se lo volete fare, avrete modo di tentare una riconciliazione .. laddove fosse ancora possibile farlo. Per chi è solo si intravedono audaci innamoramenti, senza precedenti .. e non si esclude la possibilità che possa riaffacciarsi una vecchia fiamma del passato. Nel lavoro, le idee riacquistano mordente, vi basterà solo aspettare il momento più indicato per metterle in pratica. Se riuscite a scrollarvi da dosso quell’insidiosa sensazione di inadeguatezza che, ogni due per tre, tenta ancora di distogliervi dall’obiettivo prescelto .. potete sperare in un buon momento, per mettere a segno una rigenerante rivincita .. specialmente sulle invidie che hanno tentato di indebolire le vostre speranze.

VERGINE

Tranne mercoledì e giovedì, dove la dispettosa Luna Nuova dai Pesci, tenterà di portare un pochino di baruffa nell’aria .. la settimana lascia ben sperare in un susseguirsi di armoniose giornate, cariche di indimenticabili emozioni. La Luna Nuova può provocare delle difficoltà, se siete nel bel mezzo di un conflitto emotivo .. perché il vostro stato d’animo si scontra con quello del partner. Per fortuna si tratta solo di poche ore di agitazione .. e niente più. Forza e coraggio ! Avete ancora dalla vostra, Venere e Marte dal Capricorno, che vi aiutano a recuperare terreno e punti preziosi nei sentimenti .. ancor più, se siete reduci da un momento che si è rivelato avaro di soddisfazioni. Vi accorgerete che la persona che avete al vostro fianco è perfetta per voi .. perché è capace di farvi sentire appagati e completi, come desiderate. Domenica è la giornata migliore che può capitarvi. La godereccia Luna dal Toro, promette un’incantevole e quanto mai passionale giornata .. ovviamente da condividere con la vostra dolce metà. Grazie a lei, i cuori solitari potranno sperare nell’incontro magico del Destino .. o essere agevolati a “concludere” con chi magari non si decide di concedersi, anima e corpo, a voi. Nel lavoro, la settimana non concede delle super giornate da sfruttare a più non posso, ma la gestione degli impegni procederà lo stesso per il verso giusto .. regalandovi gradite soddisfazioni e redditizie gratificazioni.

BILANCIA

Grazie alla Luna che si illumina dall’Acquario, la settimana si apre sotto il segno dell’amore ! Lunedì e martedì, sono le giornate migliori che vi saranno concesse .. e che pretendono di donarvi una rivitalizzante ventata di passionalità, un vero e proprio toccasana per rinforzare l’intesa nella coppia. Approfittatene, perché da venerdì a sabato, un’altra Luna, particolarmente rabbiosa dall’Ariete, le tenterà tutte per far tremare le fondamenta delle vostre unioni, convivenza compresa. Questo ingarbugliato presagio, si manifesterà solo nel caso in cui la vostra relazione non rappresenta più nessuna garanzia di attendibilità .. e quindi necessita di una profonda (e indispensabile) revisione. Se siete imprigionati in un unione che fa acqua da tutte le parti, e non siete pronti a chiuderla oppure tentare di farla resuscitare .. aspettate che Venere e Marte, contrari e contrariati dal Capricorno, se ne vanno .. per lasciare il posto a Stelle molto più promettenti e decisive. Una cosa è certa : avrete modo di scoprire quanto sia importante circondarsi dell’affetto sincero e della stima delle persone che fanno parte della vostra vita .. per sentirvi completi. Nel lavoro, la gestione degli impegni si preannuncia ancora snervante. Puntate il tutto per tutto sull’inizio della settimana, per rilanciare fortunate trattative di affari, mettere a segno un’azzeccata iniziativa .. e trasformare una vostra intuizione in una redditizia conferma.

SCORPIONE

La settimana – magari facendo finta che lunedì e martedì non esistono – lascia ben sperare in una rivitalizzante ventata di amore .. e anche di fortuna ! Complice la meravigliosa Luna che si fa Nuova dai Pesci, che le tenterà tutte per farvi innamorare dell’amore .. nonché aiutarvi a mettere a frutto un’intuizione che si rivelerà inaspettatamente redditizia, sotto tutti i punti di vista. Grazie a lei, sarà un’impresa ardua resistere al vostro accattivante e magnetico carisma. Per i cuori solitari, questa incantata Luna Nuova, promette l’incontro decisivo e suggestivo del Destino. Occhio perché è più che probabile che possa riaffacciarsi un amore dal passato .. ma sarete solo voi a decidere se accoglierlo nuovamente oppure lasciarlo lì dove si trova. Approfittate di questo candore celeste, come se non ci fosse un domani : fra pochi giorni la super Venere e il vigoroso Marte, la smettono di proteggervi dal Capricorno. E già che ci siete, cogliete l’attimo per dire addio a chi non si è comportato bene e magari vi ha anche deluso .. perché avete ancora tempo per farlo .. rimanendo amici per sempre. Nel lavoro, grazie alle uniche, e difficilmente irripetibili, giornate favorevoli che vi spettano, vi riscoprirete più motivati a portare avanti le vostre idee .. rendendole incisive, produttive e redditizie. Se siete in cerca di un’occupazione seria e affidabile, fate correre la voce .. qualcuno potrebbe inaspettatamente sorprendervi.

SAGITTARIO

La settimana si apre con effervescente brio. Complice l’intraprendente Luna che si illumina dall’Acquario (lunedì e martedì) che, tra le altre cose, lascia

ben sperare in una rivitalizzante carezza del Cielo. Grazie a lei, vivrete le emozioni con più spensieratezza .. senza trattenerle nei soliti comportamenti abitudinari. Occhio all’antipatica Luna Nuova dai Pesci (mercoledì e giovedì), che oltre a mandare in tilt i buoni propositi .. vi invita a dedicarvi ad una sana e quanto mai indispensabile introspezione. Non sottovalutate il suo invito, vi aiuterà ad offrire alle persone che fanno parte della vostra vita, partner in primis, il meglio ritrovato di voi stessi. Guardate al vostro domani, con uno spirito speranzoso e fiducioso. Infatti, vi aspetta una super Luna dall’Ariete (venerdì e sabato), che vuole essere ancor più incantata. Grazie a lei avrete tutte le motivazioni per innamorarvi dell’amore ! I cuori solitari, troveranno in lei una super alleata .. per dare vita a gradevoli e insaziabili innamoramenti, senza precedenti. Nel lavoro, avrete modo di recuperare punti preziosi, perché vi sarà data la possibilità di trovare la grinta giusta per snellire la gestione degli impegni .. e per farvi valere, alla grande, nelle trattative di affari. Saranno le giornate favorevoli che vi spettano a fare il resto .. preparando un fertile terreno per seminare idee e intuizioni .. il buon raccolto non si farà attendere. L’unica raccomandazione è quella di essere prudenti nel “muovere” i soldi.

CAPRICORNO

Grazie a Venere e Marte, ancora per pochi giorni nel vostro segno, avrete a portata di mano quelle irripetibili opportunità che vi possono aiutare a far ringiovanire l’affiatamento con le persone che fanno parte della vostra vita, partner in primis. La super Luna Nuova dai Pesci (mercoledì e giovedì), è straordinaria per “scongelare” i sentimenti che ostinatamente trattenete nel vostro riservatissimo e inaccessibile cuore. Lasciate libere le emozioni, non abbiate paura di mostrale .. nessuno le userà contro di voi. Per chi è solo, potrebbe arrivare una persona che è capace di “scuotere” la vostra vita, al fine di renderla eccitante e stimolante .. sotto tutti i punti di vista. Cogliete l’attimo, perché subito dopo con la Luna storta dall’Ariete (venerdì e sabato), c’è il rischio di azzuffarsi per puntiglio o per questioni di orgoglio. Decifratela nel suo lato più costruttivo, imparando a smussare i lati più spigolosi del vostro carattere. Dopodiché non perdete tempo per premiare chi vi ama e vi stima sul serio .. nonché allontanare chi, invece, spegne l’entusiasmo e tenta ancora di condizionarvi. Nella gestione del lavoro, ci sono poche – ma buone – giornate favorevoli da spremere .. per raccogliere gli onori e i successi che andate cercando. Gli amici di sempre possono darvi il via .. per fare qualcosa di nuovo. Le novità si estendono nelle idee .. trasformandosi in buone chance che possono solleticare la vostra inappagabile ambizione. Ci sono dei buoni accordi da concludere .. sotto il segno della Fortuna.

ACQUARIO

La propizia congiunzione astrale della Luna al vostro Sole natale (lunedì e martedì), incendia il vostro disinibito desiderio di amare ! Grazie a lei,

riuscirete ad esprimere i vostri sentimenti, con più facilità e spontaneità .. ancor più se avete delle difficoltà a farlo. La complicità nella coppia riceverà una rivitalizzante botta di vita. Non vi risparmierete a proteggere le persone che fanno parte della vostra quotidianità. Ma il meglio deve ancora venire. Infatti, venerdì e sabato, avrete dalla vostra parte una straordinaria Luna dall’Ariete, che vi spinge a frequentare nuovi ambienti e vedere nuove facce .. ovviamente in compagnia di chi vi fa stare bene e vi da quella sicurezza che andate cercando. Grazie a questa generosa Luna, avrete modo di rinfoltire la cerchia delle amicizie. L’idea di andare a trovare qualche parente (purché non sia un musone o si lamenta per ogni sciocchezza) che non vedete da tempo, non sarà poi così sbagliata, anzi .. vi aiuterà a far ringiovanire anche il vostro animo. Nel lavoro, la settimana è interessante per porvi nuove mete .. e per studiare il modo più semplice per poterle conquistare. Il buon Mercurio, efficiente messaggero nel vostro segno, non solo farà rifiorire le idee più azzeccate .. ma vi aiuterà anche a metterle in pratica. L’ingegno si riattiva in tutto il suo splendore .. rendendo più sbrigativo e produttivo il vostro operato. Occhio però a non prevaricare su chi collabora con voi !

PESCI

La settimana mette in risalto la vostra indiscussa disponibilità ! Ci penserà la Luna che si fa Nuova nel vostro segno (mercoledì e giovedì) a spingervi a prendervi cura di chi amate .. nessuno escluso. Approfittatene per “ricaricare le pile” .. vi servirà per affrontare al meglio la vostra settimana. Grazie a lei, vi accorgerete che la volontà e la vitalità saranno un tutt’uno .. e questo vi aiuterà sicuramente a far star bene chi amate. Non dimenticatevi che avete dalla vostra, ancora il totale benestare stellare di Venere e Marte dal Capricorno, che faranno di tutto per colorare l’affiatamento nella coppia di intrigante, suggestiva e seducente trasgressione. La giornata di domenica, sarà ancor più godereccia .. sotto tutti i punti di vista. Per i cuori solitari, ci sono tutte le premesse per dare il via a sensuali innamoramenti, senza precedenti. Occhio che potrebbe benissimo accadere che una bella amicizia possa trasformarsi in un qualcosa di più .. travolgente. Resistere al vostro carismatico sguardo .. sarà una missione impossibile ! Nel lavoro, le Stelle vi aiuteranno ad esprimere, con più efficacia, le idee .. nonché a mettere a frutto le vostre potenzialità. Le poche, ma fruttuose, giornate favorevoli che la settimana vi regala, saranno decisive per i vostri impegni. Approfittatene per fare nuove tutte le cose .. incominciando a rinnovare sia il metodo che la strategia, che impiegate quando dovete portate avanti le vostre iniziative. Il vostro infallibile intuito, farà il suo dovere !

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata