ARIETE

Marte contro dal Capricorno, continua indisturbato a portare alla luce tutto ciò che non funziona come dovrebbe. Le sue “obbligate revisioni”, mandano in tilt la vostra pazienza ! Cercate di non perdere il controllo della situazione, quando siete chiamati a contrastare le interferenze .. o se dovete incontrare delle resistenze che ostacolano il tentativo di riconciliazione. Non siate precipitosi nelle decisioni o drastici nelle aspettative .. anche per evitare di pentirvi (in un secondo momento) di aver preso delle decisioni avventate. Affidatevi invece alla super Luna dal Sagittario (dalle 16.00 di mercoledì, giovedì e venerdì) che vuole aiutarvi a vederci chiaro. Grazie a lei, avrete modo di scoprire quale unione (affettiva o professionale) merita ancora di essere migliorata, coltivata e protetta .. e quale, invece, sarà meglio lasciarla andare al suo inevitabile destino, perché procura solo magagne. Se avete ancora dei dubbi, provate a confidarvi con chi reputate essere una persona degna di fiducia .. i suoi disinteressati consigli si riveleranno geniali. Gli affetti di una vita e gli amici di sempre (ma quelli sinceri, però), potrebbero fare al caso vostro. Insieme a loro, sarà difficile sbagliare quando deciderete di tagliare i rami secchi .. per dar linfa a quelli nuovi. Il ritmo del lavoro si preannuncia frenetico. L’ambizione, la competizione e il vostro impellente bisogno di avere sempre a che fare con nuove sfide .. si amplificheranno. Cercate però di concentrare le energie, su un obbiettivo alla volta, senza aver fretta di recuperare il tempo che pensate di aver perduto.

TORO

La settimana si apre sotto il segno dell’insoddisfazione. Complice la Luna storta dallo Scorpione, che – lunedì, martedì e fino alle 16.00 di mercoledì – farà di tutto per esasperare la vostra ben nota possessività .. innescando gelosie e fomentando sospetti. Non cadete nel suo trabocchetto, ma sfruttatela invece per tirare fuori tutto ciò che non vi fa più stare sereni. Non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità .. chi vi ama davvero e vi stima sul serio, non vi criticherà affatto e tantomeno non utilizzerà i vostri punti deboli contro di voi. Non sprecate energia e tempo a difendere, con irremovibile ostinazione, il vostro orgoglio .. ancor più, se viene punzecchiato dai ma, i se e i forse. Non dimenticatevi che le Stelle, con Marte e Venere in pole position, sono pronte a favorire la vostra felicità ! Puntate tutto su sabato e domenica, per spezzare l’incantesimo dei ricordi spiacevoli (delusioni comprese) che vi legano al passato .. per aprirvi speranzosi e fiduciosi al vostro domani, che vuole essere rigenerante, sotto tutti i punti di vista. Nel lavoro, anche se la settimana non concede delle giornate eclatanti, avrete modo di scoprire dove e come concentrare le vostre energie .. per raccogliere il meglio e far fruttare le vostre idee. Cogliete l’attimo per rinforzare il gioco di squadra .. al fine di renderlo più competitivo e decisamente più produttivo.

GEMELLI

Il buon Mercurio dall’Acquario, si rivelerà un vero e proprio toccasana per far ringiovanire il vostro spumeggiante desiderio di emozioni. Grazie a lui, riuscirete a trovare le argomentazioni giuste che possono “vivacizzare” l’intesa nelle vostre relazioni .. e far rifiorire la convivenza. L’idea di organizzare una rimpatriata con gli amici di sempre, andare al cinema o al teatro .. sarà accolta e premiata a pieni voti. Avete bisogno di frequentare nuovi ambienti e vedere nuove facce. Approfittatene, magari per iscrivervi a qualche corso, che possa nutrire la vostra inesauribile curiosità .. e regalarvi quella spensieratezza che andate cercando. Anche i tentativi spesi per far resuscitare un rapporto in crisi, saranno visti di buon occhio. Gli argomenti principali di questa settimana, saranno il divertimento e il relax .. ovviamente da condividere con chi più vi fa stare bene. Effettivamente questo non è un super momento per affrontare e risolvere situazioni complicate .. o concentrarvi, anima e corpo, sulle responsabilità del lavoro. Ogni tanto è bene “staccare la spina” .. e questo è proprio il momento giusto per farlo. Nel lavoro, la vostra innata capacità persuasiva, incontra un terreno particolarmente fertile per manifestarsi in tutto il suo splendore. Cogliete l’attimo per perfezionare gli obbiettivi che volete conquistare. E già che ci siete riorganizzate tutti i documenti e le scadenze fiscali .. con l’aiuto del commercialista di fiducia.

CANCRO

La settimana si apre sotto i migliori auspici ! Complice una super Luna dallo Scorpione (lunedì, martedì e fino alle 16.00 di mercoledì) che lascia ben sperare in una rigenerante parentesi per assaporare un universo di rassicuranti certezze .. in un unico abbraccio. Approfittatene per fare il pieno di coccole .. vi servirà, per controbattere quel dispettoso Marte con tutte le estenuanti prove che porta con sé. Grazie a lui, riaffiorano quelle interferenze, ostilità e incomprensioni .. che non sono mai state affrontate e risolte. Occhio ! Si rischia davvero di essere fin troppo schietti (e aggressivi) nel dire ciò che si pensa. Effettivamente non è un male essere sinceri .. basterà solo stare attenti a non voler vedere solo quello che si vuole vedere .. senza soffermarsi a pensare quanto invece sia importante cercare di andare d’accordo .. e condividere le aspettative con chi vive con voi. Le unioni collaudate dal tempo, non incontreranno nessuna crisi .. se non qualche vivace chiarimento che, però, le rinforzerà sempre più nel reciproco affiatamento. Idem nel lavoro ! Avrete modo di valutare l’efficienza e l’efficacia delle vostre collaborazioni. Marte, si rivelerà un vero e proprio bastone tra le ruote .. ma solo dove regna la superficialità e trionfa l’inganno. Le giornate favorevoli che vi spettano, vi daranno le risposte che cercate. La vostra formidabile sensibilità vi consentirà di mettere a frutto l’intuizione giusta che promette soddisfazioni e guadagni.

LEONE

La settimana parte un pochino sottotono .. ma poi si rivelerà altamente rigenerante (e gratificante), sotto tutti i punti di vista ! Complice la mal mostosa Luna dallo Scorpione (lunedì, martedì e fino alle 16.00 di mercoledì), che lascia presagire un momento poco generoso di soddisfazioni e di brio. Per non darle partita vinta, dovete darvi da fare per sconfiggere quella solita sensazione di solitudine e di abbattimento che, ogni due per tre, vi spinge ad isolarvi dagli altri .. specialmente da chi vuole rassicurarvi. Via quelle paturnie che vi fanno credere che nessuno vi ama .. e via anche i sensi di colpa ! Ormai dovreste aver capito che queste demotivanti sensazioni non hanno un reale motivo di essere. Preparatevi, invece, a festeggiare, come merita, la super Luna dal Sagittario, che stavolta sarà più che mai carica di entusiasmo e di intraprendenza. Infatti – dalle 16.00 di mercoledì fino a tutto venerdì – il clima si rasserenerà, a tal punto che riuscirete a dimenticare le incertezze e le indelicatezze che hanno tentato di mandarvi in tilt. Questa ardimentosa Luna, si rivelerà un efficace talismano che vi ricarica di tanta energia e di buoni propositi .. perfetta per farvi sorridere di spensieratezza, tra le braccia di chi vi ama. Nel lavoro, avrete modo di scoprire che quando le vostre indiscusse capacità organizzative incontrano la fortuna che le giornate favorevoli lasciano ben sperare .. vi sarà più facile raccogliere quei gratificanti riconoscimenti che risollevano il morale, rinforzano l’autostima e rigenerano anche il portafoglio.

VERGINE

Le Stelle vi riservano 7 giorni a dir poco rigeneranti! Grazie al benestare stellare di Venere e Marte, sarete molto più affettuosi e socievoli .. con le persone che fanno parte della vostra vita. Sarà magnifico vedervi organizzare una cenetta a lume di candela, con la vostra dolce metà .. perduti in sogni romantici e motivati da intenzioni a dir poco intriganti. Da lunedì fino alle 16.00 di mercoledì, è il momento migliore per assaporare un universo di rassicuranti ispirazioni d’amore .. da sperimentare al più presto. Ma il momento clou sarà dato da una birbante Luna (dalle 16.00 di mercoledì fino a tutto venerdì), che farà di tutto per incendiare la complicità con la persona prescelta di ardimentosa, suggestiva e piccante trasgressione. Il fine settimana, sabato e domenica, sarà ancor più magico e indimenticabile .. sotto tutti i punti di vista. Per chi è solo, ci sono delle irripetibili chance per dare vita a indimenticabili innamoramenti, senza precedenti .. e non si esclude anche la possibilità di poter conoscere l’amore di tutta una vita. Nel lavoro, saranno molteplici le opportunità che possono aiutarvi a velocizzare la gestione degli impegni .. nella direzione della perfetta risoluzione pratica .. anche grazie alle favorevoli circostanze e le propizie coincidenze che non vedono l’ora di sorprendervi. Sabato e domenica, sono le giornate più fortunate che la settimana vi concede. Sfruttatele per trasformare una delle vostre intuizioni in un abbondante e redditizio raccolto.

BILANCIA

Venere, Marte e Plutone contrari dal Capricorno, ritornano a farsi sentire .. lasciando intravedere qualche nuvola minacciosa, che cercherà di farvi scappare a gambe elevate da chi vuole condizionare la vostra felicità. Infatti queste tre dispettose Stelle, “si muovono”, per scatenare insoddisfazione e malcontento .. soprattutto se siete “imprigionati” in uno stile di vita (relazione affettiva o collocazione professionale) che non è più capace di farvi sorridere. Il momento più critico è previsto sabato e domenica, quando anche la Luna dal Capricorno arriva a dire la sua. Non perdetevi d’animo, ma sfruttate il momento per scoprire se chi avete al vostro fianco è davvero la persona che fa per voi. Ovviamente, se la vostra vita è fonte di spensieratezza e appagamento, non avrete nulla da temere .. alla mal parata .. si intravedono degli indispensabili chiarimenti, che però vi consentiranno di rendere più che inattaccabile questa vostra già solida relazione. La super Luna dal Sagittario (dalle 16.00 di mercoledì, giovedì e venerdì), vi aiuterà a riportare l’ordine, regalandovi non pochi momenti di rasserenante affiatamento. Cuori solitari, cogliete l’attimo per andare a cercare una persona speciale. Nella gestione del lavoro, potreste scoprirvi incostanti e poco motivati. Puntate tutto sulle giornate favorevoli, se volete portare a casa i risultati sperati. Il buon Mercurio dall’Acquario, vi aiuterà a centrare l’obiettivo prescelto.

SCORPIONE

La Luna nel segno (lunedì, martedì e fino alle 16.00 di mercoledì), che apre la vostra settimana, vi invita, se non vi obbliga, a concentravi un po’ di più su voi stessi .. per spronarvi a prendere in mano le redini della vostra vita (affettiva e professionale) per darle quel rigenerante scossone che si merita .. nel tentativo di renderla più “viva”. Ma questa volta, sarà più facile superare gli esami di Saturno contro ! Infatti con ben sei super Stelle al vostro servizio, riuscirete a premiare chi merita di essere protetto, migliorato e coltivato .. e a lasciare andare al suo destino, chi non è più in grado di regalarvi la serenità che cercate. Sabato e domenica, sono le giornate più favorevoli che la settimana vi riserva. Sfruttatele per rigenerare il vostro intenso e conturbante desiderio di emozioni. Per chi è solo, ci saranno delle buone chance per dare il via a intriganti e insaziabili innamoramenti .. dal sapore decisamente trasgressivo. Occhio .. potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita, una vecchia fiamma. Nel lavoro, avrete modo di scoprire chi o cosa rallenta la vostra personale scalata al successo. Puntate tutto sul vostro infallibile e competitivo istinto, se volete risolvere i problemi, annullare le limitazioni .. e prendere le decisioni più azzeccate sul da farsi. Se la smettete (o perlomeno vi date una regolata) di complicarvi l’esistenza .. la settimana intera è straordinaria per rilanciare azzeccate trattative e mettere a segno redditizie intuizioni.

SAGITTARIO

Grazie alla rivitalizzante congiunzione astrale della Luna al vostro Sole natale (dalle 16.00 di mercoledì, giovedì e venerdì), sarete pervasi da un’inebriante carica di entusiasmo e intraprendenza .. che farà un gran bene al cuore, al morale e anche al portafoglio. Sarete amabili e protettivi con le persone che fanno parte della vostra vita : vi farete in quattro per loro. L’affiatamento nella coppia registrerà una sensuale impennata, fino a rinforzarsi nella reciproca comprensione. Chi è solo, potrà contare su delle fortunate opportunità per andare alla ricerca di un partner ideale, capace di appagare il vostro intenso e incolmabile desiderio di amore. Questa sorprendente Luna è a dir poco magnifica, per recuperare la fiducia in voi stessi e nelle vostre potenzialità. E questa sorprendente energia vi aiuterà tantissimo anche sul lavoro. Grazie a lei, le speranze per il domani, gli ideali e le ambizioni, avranno un ruolo decisivo e predominante. La vostra mente sarà particolarmente operativa e più che mai produttiva, permettendovi di dare il via a trattative, contrattazioni e negoziati .. meritevoli di attenzione. Cogliete l’attimo per sistemare le cose che avete lasciato in sospeso .. e già che ci siete, non perdete ulteriore tempo per chiudere con quelle vecchie relazioni che non stanno andando come sperato e che vi influenzano sfavorevolmente. Il momento è perfetto per “seminare” .. il buon raccolto non si farà attendere !

CAPRICORNO

La settimana parte col botto .. per proseguire sotto i migliori auspici ! Complice una rigenerante Luna, dapprima dallo Scorpione (lunedì, martedì e fino alle 16.00 di mercoledì), dopodiché nel vostro segno (sabato e domenica) .. che non vede l’ora di regalarvi una quantità industriale di amore, armonia, spensieratezza e suggestive complicità. E non è tutto ! Grazie a Venere e Marte, vi riscoprirete irresistibili nel corteggiamento .. e più che mai predisposti a rendere orgogliose, felici e appagate le persone che fanno parte della vostra vita. Per chi è solo o è fresco di delusione, saranno molteplici le opportunità per divertirsi .. e magari incontrare una persona speciale. L’audacia vincerà facile sulla riservatezza, l’indecisione e sulla vostra tendenza che vi spinge a controllare le emozioni. Nel lavoro, la quasi totalità della settimana ha grandi progetti per voi ! Nel Cielo c’è uno strategico (e quanto mai favorevole) intreccio di Stelle, che lascia ben sperare in una vera e propria scalata al successo. Approfittatene per farvi avanti, tirare fuori il curriculum, proporre le vostre idee .. e reclamare quanto vi spetta di diritto. Quando la voglia di osare incontra la fortuna che il momento lascia presagire, sarà facile centrare l’obiettivo prescelto .. al primo tentativo. Il vostro formidabile fiuto per gli affari .. farà il resto !

ACQUARIO

La settimana parte al rallentatore .. per poi proseguire spedita, verso la felicità. Infatti La balorda Luna dallo Scorpione (lunedì, martedì e fino alle 16.00 di mercoledì), vi suggerisce di lasciare fuori dalla vostra porta di casa le preoccupazioni da o per il lavoro (e da o per i soldi) .. invitandovi anche a far scivolare quelle invidiose e stupide dicerie che circolano sul vostro conto, sempre provenienti dall’ambiente lavorativo. Se ce la fate a non cadere nella sua insidiosa trappola, vi sarà data la possibilità di scoprire chi vi ama davvero .. e ovviamente smascherare chi invece vuole solamente sfruttarvi. E qui, Saturno nel segno ci sguazza che è un piacere ! Niente panico, i giorni che saranno (dalle 16.00 di mercoledì, giovedì e venerdì), si preannunciano incantati per chi è in coppia .. fino a diventare addirittura magici, per chi è alla ricerca dell’anima gemella. Nel lavoro, dopo aver smascherato chi trama alle vostre spalle, vi sarà concessa la possibilità di “revisionare” il lavoro di squadra, al fine di renderlo più incisivo e decisamente più produttivo. Il vostro ingegnoso intuito e la vostra inesauribile originalità, si riveleranno vincenti .. basterà solo metterli in azione nelle giornate favorevoli che vi spettano. E già che ci siete, cercate di non aver fretta di recuperare il tempo e le occasioni che pensate di aver perduto .. se non volete bruciare le tappe .. e sprecare le super opportunità che vi saranno concesse. .

PESCI

La settimana si apre sotto il segno della trasgressione .. per concludersi all’insegna dell’amore e della spensieratezza ! Complice una straordinaria Luna, dapprima dall’intrigante segno dello Scorpione (lunedì, martedì e fino alle 16.00 di mercoledì), dopodiché dal Capricorno (sabato e domenica) .. che non vede l’ora di avvolgervi di armonia e inebriarvi di sensualità. La complicità nella coppia registrerà una sfavillante impennata. Nel relazionarvi con gli affetti di una vita e gli amici di sempre, sarete voi stessi .. senza ipocrisie, maschere o tornaconti di alcun genere. Il vostro imperturbabile altruismo si manifesterà in tutto il suo splendore : vi farete in quattro per far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. Sfruttate il momento se volete chiarirvi con chi vi ha deluso .. tentare una rigenerante riappacificazione oppure metterci la parola fine. Per chi è solo, ci sono tutte le premesse per conoscere una persona davvero speciale. Magari la sorpresa più inaspettata, sarà quella di scoprire che dietro a una bella amicizia .. c’è molto di più. Nel lavoro, le molteplici giornate favorevoli che la settimana vi serve su un piatto d’argento, sono a dir poco congeniali per far girare la gestione degli impegni per il verso giusto. Sfruttate il momento d’oro, per lavorare anche a quel progetto importante .. che magari avete lasciato in disparte, per mille motivi. Se siete alla ricerca di una buona occupazione, perché non provate a far correre la voce ? Un’importante conoscenza potrebbe agevolarvi !

