Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

ARIETE

Le Stelle dicono che avete bisogno di sentirvi amati, valorizzati e gratificati ! Ormai avete sperimentato sulla vostra pelle che Marte contro accentua il nervosismo e mette a dura prova la pazienza .. spingendovi ad attaccare, per evitare di essere attaccati. Marte non vuole la guerra, chiede soltanto le “prove” che attestino la vostra felicità .. pur mettendo in discussione l’affidabilità di ciò che avete e l’attendibilità di ciò che fate. Sforzatevi a utilizzare il suo lato più costruttivo, rinnovando e rinforzando ciò che merita di essere protetto e portato avanti .. nonché allontanare tutto ciò che, invece, spegne il vostro desiderio di serenità. La settimana però vuole “risarcirvi”, per tutte le prove che avete dovuto sostenere .. regalandovi una rigenerante ventata di armonia e fortuna ! Complice la super Luna che – lunedì, martedì e mercoledì – si fa Piena dal Leone .. che, per l’occasione, si trasformerà in un efficace talismano, pronto a difendervi da tutte le insidie di questo momento NO. Grazie a lei, avrete modo di far resuscitare quelle relazioni (affettive e professionali) che hanno dovuto attraversare non pochi mari in tempesta. Il rapporto di coppia, si rinforzerà nelle certezze .. mentre le collaborazioni di lavoro, riceveranno una rivitalizzante carezza dal Cielo. Quindi si può affermare che le Stelle di San Valentino si riveleranno a dir poco strepitose per festeggiare l’amore .. e far ripartire il lavoro, come sperate.

TORO

Le super Stelle provenienti dal Capricorno, sono a dir poco rigeneranti per favorire la complicità in amore .. e rendere produttiva la gestione degli impegni di lavoro. Ma, la settimana però si apre sotto il segno di un irrefrenabile irrequietezza, che ovviamente mal si addice al buon andamento delle vostre vicende quotidiane. Complice la dispettosa Luna che – lunedì, martedì e mercoledì – si fa Piena dal Leone .. che le tenterà tutte per cercare di esasperare il malcontento e l’insoddisfazione .. anche laddove non hanno un reale motivo di essere. Non cadete nel suo insidioso tranello, fate scivolare stress e provocazioni. Non permettete alla vostra imperturbabile ostinazione di fare pasticci .. ma aspettate che passi il temporale. Infatti, le giornate di giovedì e venerdì, si preannunciano molto più generose di spensieratezza e fortuna. Questa deliziosa parentesi celeste, vi aiuterà a smaltire le paturnie delle ultime ore .. spronandovi ad assaporare un mondo di rassicuranti conferme, in un unico abbraccio. Le Stelle non si dimenticheranno del vostro lavoro, anzi .. si daranno un gran da fare per favorire quelle azzeccate intuizioni che possono agevolare l’arrivo di gratificanti soddisfazioni. Nella seconda parte della settimana , la vostra inesauribile determinazione produrrà effetti a dir poco spettacolari .. alla faccia di Saturno contro.

GEMELLI

La settimana parte col botto .. per concludersi ancora meglio ! Complice la Luna, dapprima Piena dal Leone (lunedì, martedì e mercoledì), dopodiché dalla Bilancia (sabato e domenica) .. che lascia intravedere un super momento per assaporare un universo di romantiche emozioni .. in un unico abbraccio. Preparatevi a festeggiare San Valentino, la festa dell’amore e dell’amicizia .. con tante effervescenti bollicine. Per i cuori solitari, saranno molteplici le opportunità per fare colpo al primo tentativo : l’audacia vi renderà vincenti. Se siete intrappolati in una relazione che fa acqua da tutte le parti, prima di mettere la parola fine .. provate a farla resuscitare, rendendola equilibrata nello scambio e nelle attenzioni. Se il tentativo di riconciliazione dovesse fallire .. allora non esitate a ricostruirvi una nuova felicità. Le Stelle sono pronte a premiare tutte le iniziative che custodiscono il seme di un autentica rinascita. Nel lavoro, grazie al super Mercurio efficace messaggero di geniali trovate dall’Acquario, le idee si moltiplicano .. così come la voglia di rivincita si risveglia. Cercate di non sciupare le buone occasioni .. per non aver saputo attendere il momento più propizio. Le numerose giornate favorevoli che la settimana vi concede, si riveleranno una vera e propria miniera di fortunatissime opportunità .. per chiudere importanti accordi e rilanciare innovativi progetti. Le vostre intuizioni saranno assecondate e premiate dalle Buona Sorte.

CANCRO

Ormai avete appurato che Marte contro dal Capricorno, mette in discussione tutte le vostre relazioni .. ancor più quelle che fanno acqua da tutte le parti. Infatti, le turbolenze più significative coinvolgeranno solo quelle unioni in cui non c’è più un armonioso scambio di amore, premure e certezze. Quelle che invece tengono botta, assisteranno a un turnover di chiarimenti (perlopiù animati) che però le rinforzeranno nell’affiatamento. Marte non fa solo danni, ma offre anche quelle irripetibili opportunità che possono aiutarvi a ristabilire il giusto ordine delle cose. Cercate di non trincerarvi nel vostro impenetrabile guscio di riservatezza, ma esternate il malcontento .. sia per farvi aiutare da chi vi ama e desidera proteggervi .. che per allontanare chi non vi fa più sorridere di spensieratezza. Giovedì e venerdì, sono le giornate più favorevoli che vi spettano .. sfruttatele per dare il via a una vera e propria rinascita. Idem nel lavoro ! Intanto c’è da mettere in preventivo che la gestione degli impegni si farà piuttosto movimentata .. quasi frenetica. Puntate sulle giornate favorevoli, per farla girare per il verso giusto. Le Stelle portano in superficie tutto ciò che non garantisce più una dignitosa ricompensa per la vostra dedizione .. facendovi scoprire anche chi vi rema contro. Cogliete l’attimo per “revisionare” fino in fondo, tutte le vostre collaborazioni, collocazione professionale compresa.

LEONE

La settimana si apre sotto i migliori auspici ! Complice la Luna che – lunedì, martedì e mercoledì – si fa Piena nel vostro segno .. che lascia ben sperare in una rigenerante botta di vita, che andrà a beneficiare tutte le vostre relazioni sentimentali. Come per incanto, incomincerete ad essere più affettuosi e premurosi con le persone che fanno parte della vostra vita .. e decisamente meno intransigenti, orgogliosi e suscettibili. Grazie a lei, avrete a disposizione tutte le motivazioni necessarie per trascorrere un super San Valentino .. circondati dall’affetto dei vostri cari e avvolti dall’amore della vostra dolce metà. Non fatevi trovare impreparati .. smettetela di rimuginare su delusioni ormai passate .. ma guardate al vostro domani, con gli occhi della speranza. Solo così riuscirete a sconfiggere Saturno contro con tutte le sue estenuanti e demotivanti prove. Starà solo a voi, trovare la forza per reagire. Il fine settimana si preannuncia ancor più propizio .. ovviamente da condividere con chi vi fa stare bene. Nel lavoro, avrete tempo e modo di elaborare nuovi programmi per il futuro. L’unica raccomandazione sarà quella di controllare (sempre) ogni più piccolo dettaglio, che c’è dietro un accordo .. prima di mettere la vostra firma. State alla larga da chi promette miracoli, soldi facili compresi.

VERGINE

Le Stelle vogliono brindare alla vostra felicità ! Illuminati da Venere, motivati da Marte e protetti da Plutone (tutti e tre dal Capricorno) .. la settimana che vi spetta, si rivelerà una vera e propria miniera di opportunità .. per ritrovare quella complicità che promette gioia, appagamento e spensieratezza. Lasciatevi coinvolgere dai festeggiamenti che San Valentino porta con sé .. avvolti dall’amore e dalla stima di chi vi vuole bene. Non vi risparmierete nel far sentire unica e desiderata la persona che avete scelto di avere al vostro fianco .. come del resto, lo merita. Giovedì e venerdì, vi sarà data la possibilità di spezzare la monotonia (se volete farlo) .. nel tentativo di rinnovare profondamente il vostro riservato desiderio di emozioni. Effettivamente il desiderio di “rivoluzionare” la vostra vita, si intensifica .. perché avrete voglia di renderla più interessante, eccitante .. più “viva”. E questo vale anche per il lavoro. Una straordinaria voglia di darsi da fare, prenderà il sopravvento, guidandovi verso nuove (e forse anche azzardate) scelte di percorso. La determinazione, la creatività e quel pizzico di Fortuna in più .. si riveleranno gli ingredienti giusti per rilanciare la vostra immagine e collocazione professionale .. nella direzione del successo. Le buone nuove vi giungeranno (inaspettatamente) .. da altre città, l’estero e il mondo social.

BILANCIA

La settimana si apre sotto il segno dell’amore .. per chiudersi nella più auspicabile armonia ! Si parte con la super Luna che – lunedì, martedì e mercoledì – si fa Piena dal Leone .. per proseguire con un’altra rigenerante Luna che – sabato e domenica – si illumina nel vostro segno. La prima, vi permetterà di festeggiare un super San Valentino, ricco di amore e generoso di spensieratezza .. la seconda, invece, vi aiuterà a scoprire se chi avete scelto di avere al vostro fianco è realmente capace di offrirvi quella sicurezza e quella protezione che cercate. In ambedue le soluzioni, avrete modo di mettere all’angolo quel dispettoso Marte contro con tutte le sue estenuanti sfide .. perché vi sarà data la forza (e il coraggio) di prendere in mano le redini della vostra vita, per darle quel rigenerante scossone che si merita. Sfruttate l’occasione per chiarirvi con chi vi ha deluso .. al fine di scoprire se ne vale ancora la pena di farlo rientrare nella vostra vita oppure decidere di lasciarlo lì dove l’avete relegato. Nel lavoro, la gestione degli impegni si preannuncia ancora “movimentata” .. ma se giocate bene le opportunità che vi saranno concesse, riuscirete a renderla meno dispersiva e decisamente più produttiva. Non dimenticatevi mai di dedicarvi a un obiettivo alla volta, prima di passare al successivo.

SCORPIONE

Illuminati, motivati e inebriati da una rigenerante Venere e un dirompente Marte dal Capricorno, il vostro San Valentino si preannuncia incantato e a dir poco passionale .. ma, in quei giorni ci sarà anche una dispettosissima Luna Piena dal Leone, che farà di tutto per mandare in tilt i festeggiamenti. Starà solo a voi saper scegliere da chi farvi ispirare. Se date partita vinta alla Luna Piena, allora si salvi chi può ! Grazie a lei, sarà fin troppo facile perdere le staffe e reagire in maniera brusca con tutti. Se cadete nel suo tranello, oltre a scappare a gambe elevate dagli obblighi e dalle responsabilità .. rischiate di farvi ammaliare da qualcuno che forse sarebbe meglio lasciare lì dove si trova. Sfruttatela, semmai, per trasferire nuove tecniche di corteggiamento e di seduzione .. all’interno del vostro rapporto di coppia. E allora sì che avrete modo di festeggiare la festa dell’amore come si deve ! Giovedì e venerdì, sono due giornate pazzesche per riprendere i festeggiamenti .. La complicità con il partner pretenderà di incendiarsi di intrigante, sensuale e piccante trasgressione. Per i cuori solitari, può esserci la possibilità che una vecchia fiamma si riaffacci nella vostra vita. Nel lavoro, puntate solo sulle giornate favorevoli che vi spettano .. se volete far girare la gestione degli impegni per il verso giusto. Il vostro formidabile istinto, non solo vi guiderà verso le scelte di percorso più azzeccate .. ma vi permetterà anche di smascherare chi trama alle vostre spalle.

SAGITTARIO

Si parte col botto ! La super Luna che – lunedì, martedì e mercoledì – si fa Piena dal Leone, si rivelerà un’efficace dispensatrice di amore, armonia e spensieratezza. A San Valentino, il vostro intenso desiderio di emozioni si manifesterà in tutta la sua magnificenza .. coinvolgendo le persone che fanno parte della vostra vita. Grazie a lei, la complicità nella coppia si potenzierà nell’entusiasmo .. per rinforzarsi nell’erotismo. L’idea di ritagliarvi una breve vacanza, se potete farlo, si rivelerà azzeccata .. oltre che rigenerante, sotto tutti i punti di vista. Nel fine settimana, sabato e domenica, vi sarà data la possibilità di vivere alla giornata .. senza curarvi troppo delle preoccupazioni. Approfittatene, se dovete chiarirvi con qualcuno .. o dedicarvi a chi magari si trova in difficoltà. Se siete alle prese con un rapporto che è in crisi da tempo, questo è un buon momento per cercare di appianare le divergenze .. e trovare “insieme” la via di uscita migliore .. o per rinsaldarlo o per chiuderlo.

Per chi è solo, una bella amicizia potrebbe trasformarsi in un qualcosa di più.

Nel lavoro, grazie al buon Mercurio dall’Acquario, le idee si moltiplicano .. così come le favorevoli opportunità per metterle in pratica non si faranno attendere. Le molteplici giornate propizie che vi saranno concesse, sono strepitose per perfezionare gli obbiettivi che volete conquistare .. e rendere il lavoro di squadra particolarmente produttivo.

CAPRICORNO

Avere Venere, Marte e Plutone “sulla pelle”, significa essere dotati di una nitida consapevolezza .. di ciò che si vuole dalla vita. Ma il regalo ancor più promettente è dato dalla voglia di battervi per ottenere quello che vi siete prefissati. Grazie a queste tre super Stelle, il livello di energie sarà davvero incontenibile. Cercate di utilizzarlo per dimostrare a tutti chi siete .. e cosa volete. Il vostro carattere e la vostra personalità si manifesteranno nella loro autentica essenza, senza ipocrisie o maschere di alcun genere. Chi vi ama e vi stima, saprà accettare questa vostra intraprendente “sincerità”. A San Valentino si risvegliano gli appetiti ! Ma sarà, subito dopo che vi sarà data la possibilità di festeggiare l’amore .. come mai prima d’ora. Giovedì e venerdì, infatti, sono in assoluto le giornate più propizie che vi saranno concesse. Sfruttatele per brindare alla vita .. e far star bene tutte le persone che amate. Se giocate bene le vostre carte, riuscirete a dare alla vostra intera esistenza quella rigenerante svolta .. che si merita di avere. Ancor più se siete reduci da una delusione .. o da una sconfitta. Nel lavoro, la competizione si risveglia .. ma cercate però di non essere irrequieti e tantomeno insofferenti. Per ottenere il massimo, non dovrete far altro che saper unire la pazienza alla perseveranza .. in un obiettivo che vi soddisfa. Il vostro formidabile fiuto per gli affari .. farà il resto

ACQUARIO

La settimana si apre sotto il segno dell’incertezza .. per proseguire sotto il segno di un autentico e rigenerante risveglio delle emozioni ! Si parte con la dispettosa Luna che – lunedì, martedì e mercoledì – facendosi Piena dal Leone, lascia presagire una certa maretta .. che ovviamente mal si amalgama con il felice andamento delle vostre vicende affettive e amorose. Ma, se la prendete per il verso giusto, questa Luna Piena sarà capace di offrirvi quelle irripetibili opportunità che possono aiutarvi a scoprire se siete felici e soddisfatti di ciò che avete .. e di ciò che fate. Cogliete l’attimo per “ascoltare” più l’istinto che la ragione. La risposta che troverete ai vostri dubbi, non solo vi aprirà gli occhi su molte realtà, che non volevate vedere .. ma vi aiuterà anche a sconfiggere tutte le paranoie, che sono dettate principalmente dalla paura del domani .. e che vi imprigionano in uno stile di vita che non è poi quello che volete. Sabato e domenica, sono le giornate giuste per sciogliere le ansie .. e trovare la ricetta giusta per sconfiggerle, per sempre. Infatti, è proprio il fine settimana, grazie alla meravigliosa Luna in Bilancia, il momento più bello per festeggiare (con un pizzico di ritardo) il vostro San Valentino .. avvolti dal vero amore e circondati dagli affetti più autentici. Nel lavoro, Mercurio straordinario messaggero di buone nuove nel vostro segno, sarà la spinta che ci vuole, per rilanciare la gestione degli impegni .. nella direzione della perfetta risoluzione pratica.

PESCI

Gli amanti dello Zodiaco – Venere e Marte – che amoreggiano tra di loro dal Capricorno, vi aiuteranno a festeggiare un super San Valentino ! Grazie a loro, il vostro sensuale e disinibito desiderio di emozioni sin manifesterà in tutto il suo splendore .. ancor più dove regna armonia, stabilità e concretezza.

E qui Giove nel segno, ci sguazza che è un piacere .. aiutandovi a premiare tutte quelle relazioni (affettive e professionali) che meritano di essere migliorate, protette e portate avanti. Grazie a lui, avrete anche la forza per allontanare chi o cosa rappresenta solo un condizionamento o un limitazione al vostro desiderio di felicità. Ma forse la cosa più significante (nonché gratificante) che potete aspettarvi dalla Stella della Fortuna, è quella di NON considerare un fallimento completo ciò che non ha funzionato come si sperava, anzi .. Vi accorgerete che dalle “macerie” si può ricostruire ancor meglio di prima .. se solo lo si vuole fare. Nel lavoro, la settimana non offre un granché di giornate eclatanti, ma non per questo sarete sfortunati, anzi .. Sfruttatela lo stesso, per seminare importanti iniziative, discutere dei problemi che possono interferire con l’obiettivo prescelto .. e rendere particolarmente competitivo il lavoro di squadra. Da Sabato, potrete contare su un altro super alleato stellare : il Sole .. che, nel vostro segno, vi aiuterà a fare nuove tutte le cose !

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata