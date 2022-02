Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 7 a domenica 13 febbraio 2022. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

Nel Cielo, ci son ben quattro i Pianeti storti dal Capricorno che continuano ad amplificare le interferenze .. fomentandone delle nuove. Le turbolenze si intensificheranno .. laddove regna già il malcontento .. e l’incompatibilità è sempre più ingestibile. È vero che per gli Ariete, una relazione è “perfetta” se, ogni tanto, riserva un qualche conflitto .. ma quando è troppo è troppo ! Nella coppia, la sensualità (e il richiamo dei sensi) si risveglia .. ma si amplifica anche una certa irruenza.

Con gli affetti, sarete più impazienti che mai. Fate i bravi ! Cercate di contare fino a dieci .. prima di prendere una qualsiasi decisione. Non è che alla “d” di due .. siete già scattati !? Mercoledì, giovedì e venerdì .. lasciano intravedere un buon momento per esternare tutto ciò che vi disturba .. nel tentativo di trovare un nuovo punto di partenza, che possa garantire la soddisfazione e la serenità che andate cercando. Gli amici (quelli fidati però) saranno fondamentali .. per uscire dalle strette. Nel lavoro, si intravede un clima piuttosto battagliero. Ma se riuscite ad affrontarlo come si deve, senza essere precipitosi, conquisterete il miglioramento che cercate. Le collaborazioni saranno messe alla prova .. al fine di testarne l’effettiva validità. Ovviamente se la vostra vita scorre sui binari della soddisfazione e della spensieratezza, non vi troverete a fronteggiare nessun colpo di scena .. magari darete il via a qualche chiarimento che comproverà tutte le vostre scelte di percorso.

TORO

La settimana si apre all’insegna della voglia di reagire .. per chiudersi sotto il segno della spensieratezza ! Complice una sorprendente Luna, dapprima nel vostro segno (lunedì e martedì), dopodiché dal Cancro (sabato e domenica) .. che farà di tutto per farvi fare il pieno di rassicuranti (e quanto mai goderecce) coccole. Marte e Venere (dal Capricorno), segnalano che è arrivato il tempo per far ringiovanire le emozioni del vostro cuore ! Starà solo a voi far sì che queste formidabili Stelle possano fare il loro lavoro. Quindi via le paturnie e le delusioni che vi legano ancora al passato .. e reagire da buoni Toro, quali siete.

Se la smettete di rimuginare su cose ormai passate, vi sarà più facile mettere all’angolo Saturno contro con tutte le sue demotivanti prove. Se, invece, vi ostinate a “tenere il muso”, allora la frustrazione rischia di prendere sempre più il sopravvento .. spingendovi a gettare alle ortiche anni e anni di amore e di dedizione. A voi la scelta ! Se non imparate a digerire il mal torto, anche la situazione professionale rischia di diventare opprimente .. ancor più se le nuove responsabilità non vi consentono di spaziare o di cimentarvi in stimolanti scelte di percorso. L’idea di introdurre dei cambiamenti o rinnovamenti nella routine di tutti i giorni, non si rivelerà poi così sbagliata. Il Cielo è promettente ! Sfruttate le giornate favorevoli che vi saranno concesse, per trovare le risposte e le risorse .. che andate cercando.

GEMELLI

Le Stelle sono perfette per ”vivacizzare” la convivenza .. compresa la routine di tutti i giorni. Non vi sarà difficile ricercare lo svago e il piacere .. piuttosto che concentravi solo sul dovere. La Luna che – mercoledì, giovedì e venerdì – si illumina nel vostro effervescente segno, è perfetta per far sì che la vitalità si possa fondere con le emozioni. Sforzatevi a lasciar libere le vostre emozioni, non trattenetele per imbarazzo o per timore che qualcuno le possa addirittura usare contro di voi.

Se non ci riuscite .. allora provate a trasferirle su carta oppure inviarle attraverso un messaggio .. il destinatario recepirà le vostre intenzioni. La settimana è congeniale anche per stilare una vostra personale scaletta delle priorità .. per decidere se per voi è più importante la carriera oppure forse è meglio concentrarsi un po’ di più negli affetti. Cercate le persone che più vi fanno stare bene .. al fine di scoprire “insieme” quante affinità avete in comune. E già che ci siete, non sottovalutate l’opportunità di “stimolare” il lato fisico (e chimico) del rapporto di coppia .. trasferendogli una maggior intensità. Il lavoro, promette bene .. soprattutto se lo gestite con una certa inventiva creatività. Svolgerlo in maniera prettamente automatica, non darà i frutti sperati. Non sottovalutate l’idea di dedicarvi a innovativi corsi di aggiornamento o di perfezionamento .. ne trarrete delle ispirazioni a dir poco geniali. La vostra mente è attratta da nuovi stimoli .. perché ha sete di novità.

CANCRO

La settimana vuole essere altamente rigenerante .. sotto tutti i punti di vista ! Complice la vostra Stella preferita, la Luna .. dapprima dal Toro (lunedì e martedì), dopodiché nel vostro sensibilissimo segno (sabato e domenica). Grazie a lei, non solo riuscirete a mettere all’angolo Marte contro, con tutti i suoi irritanti dispetti .. ma avrete anche modo di ritrovare quell’affiatamento, che ha il potere di farvi sorridere di spensieratezza. Se lo volete, vi sarà data la possibilità di recuperare punti preziosi nei sentimenti .. soprattutto laddove si sono venute a creare delle indecifrabili incomprensioni che hanno mandato in tilt il quieto vivere.

Anche le riconciliazioni saranno beneficiate. Con Marte contro avete due possibilità : o far resuscitare (e ricostruire) un rapporto che merita ancora di essere migliorato e protetto dal vostro amore .. oppure chiuderlo definitivamente, se non c’è più trippa per gatti. Per chi è solo, ci possono essere delle strategiche opportunità per uscire dal tunnel della solitudine .. e dare vita a passionali innamoramenti, senza precedenti. Nel lavoro, dopo aver fatto piazza pulita degli ostacoli e delle interferenze che possono nascondersi nelle vostre collaborazioni .. la settimana lascia ben sperare in un super momento per segnare il passo. Le azzeccate intuizioni non mancheranno .. così come le giuste opportunità per metterle in pratica, non tarderanno a manifestarsi.

LEONE

La dispettosa Luna che, lunedì e martedì, vi fa lo sgambetto dal Toro, lascia presagire una fase un pochino battagliera .. che coinvolgerà tutte le vostre relazioni a due. Questo però accadrà, soprattutto se c’è un’unione che non è più capace di ricambiare il vostro amore .. e gratificare la vostra dedizione. Occhio, perché Saturno contro cerca di “ingigantire” le incomprensioni e le problematiche ! Non fatevi ingannare da lui .. il rischio di diventare litigiosi, brontoloni e polemici è davvero alto.

La sincerità (e non le illusorie paturnie) è l’unica arma vincente .. su cui poter contare. Comunque sarà proprio grazie a questa dispettosa Luna, che avrete modo di scoprire se la persona che avete scelto di avere al vostro fianco .. è davvero quella che fa per voi. Decifratela con saggezza .. e non con l’orgoglio ferito e tantomeno con le incontenibili sensazioni di lesa maestà. Dopodiché puntate tutto su un’altra Luna – stavolta decisamente meno ingombrante della prima – che vi sorride dai Gemelli. Grazie a lei (mercoledì, giovedì e venerdì), non solo ritorna il sereno .. ma vi darà quelle ispirazioni e motivazioni giuste per fare l’amore e non certo la guerra. E già che ci siete, per rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo. Idem nel lavoro ! Avrete modo di scoprire chi può realmente aiutarvi .. nonché smascherare chi invece rema contro al vostro desiderio di indipendenza.

VERGINE

La settimana intera è perfetta per assaporare un universo di rassicuranti certezze e goderecce effusioni .. in un unico abbraccio ! Complice Venere e Marte, entrambi super motivati dal Capricorno. I due amanti dello Zodiaco, rappresentano la via di uscita più efficace, per uscire dai momenti NO. La complicità nella coppia si rinnoverà nell’erotismo .. e gli affetti riceveranno molte più attenzioni e premure da parte vostra. Lunedì, martedì, sabato e domenica .. sono le giornate più ricche di opportunità che la settimana lascia presagire. Non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. Vi divertirete nel far ricredere quanti vi accusano che non siete portati per l’amore .. e che pensate solo al lavoro.

Sarà impossibile resistere al vostro ardimentoso corteggiamento ! Per i cuori solitari, si intravedono molteplici chance che lasciano ben sperare nell’incontro magico del Destino. Cercate solo di non aver premura di concludere .. perché magari siete reduci da una delusione o siete rimasti soli per lungo tempo. Nel lavoro, la gestione degli impegni si rinnoverà nella genialità .. per rinforzarsi nella creatività. Fate affidamento sul vostro istinto, perché è probabile che un’intuizione dell’ultimo minuto possa regalarvi i risultati sperati. Le buone nuove potrebbero arrivarvi .. da altre città, l’estero e il mondo social. Rimanete sempre con i piedi ben piantati a terra.

BILANCIA

La provvidenziale Luna che – mercoledì, giovedì e venerdì – si illumina dai Gemelli, vi aiuterà a “rianimare” la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita, risvegliando il desiderio di prendervi cura di loro. L’affiatamento con il partner si farà più intenso .. e l’intesa con gli amici di sempre, regalerà la spensieratezza desiderata (e ricercata). Approfittatene perché nei paraggi c’è Marte contro che sembra non aver di meglio da fare che “scombussolare” la vostra vita, convivenza compresa.

“Non tutto il mal vien per nuocere” ! Infatti sarà proprio grazie a lui che avrete modo di scoprire se la persona che avete scelto di avere al vostro fianco è davvero capace di regalarvi la serenità che andate cercando. Sì perché eventi, persone e circostanze non esattamente favorevoli metteranno in discussione l’effettiva attendibilità dei vostri sentimenti .. senza tralasciare anche quelli di chi afferma di volervi bene. Probabilmente ve ne accorgerete quando anche la Luna (sabato e domenica) si mette di traverso dal Cancro .. potenziando incertezze, insoddisfazione e incomprensioni. Idem nel lavoro ! Gli impegni portati avanti con impegno, dedizione e serietà, saranno premiati .. per essere ulteriormente rinforzati, perfezionati e migliorati. Dovrete dimostrare quanto ci tenete al vostro lavoro .. e se credete nelle vostre idee. Le giornate favorevoli, creano una fortunata alchimia astrale .. che promette soddisfazioni e forse anche rivincite.

SCORPIONE

La settimana, lunedì e martedì, parte un pochino sottotono .. forse a causa di qualche sospetto che pretende di prendere il sopravvento. Fate i bravi, le Stelle sono davvero promettenti ! Col passare delle ore, sarete spinti a proteggere chi vi sta a cuore .. pronti a offrirgli tutto il vostro sostegno. La rigenerante complicità astrale che si viene a creare fra Venere e Marte (e anche Plutone .. un’altra vostra Stella preferita) dal Capricorno .. vi aiuterà a rinnovare profondamente il vostro desiderio di emozioni .. e la vostra felicità.

Grazie a loro avrete modo di spazzare via tutte le incertezze che, ogni due per tre, vi fanno scappare le buone occasioni. Avrete la forza necessaria per controbattere Saturno contro con tutte le sue minacce .. e prendere in mano le redini della vostra vita (sentimentale e professionale), per darle quella rivitalizzante svecchiata che si merita. Se ci credete, sarete capaci di spezzare l’incantesimo dei ricordi e delle situazioni spiacevoli che vi legano al passato .. per aprirvi a tutte le cose belle che stanno per arrivare. Sabato e domenica, sono le giornate più fortunate che vi spettano. I cuori solitari, saranno ispirati e motivati .. a lasciarsi abbracciare dall’amore. Nel lavoro, farete vedere a tutti chi siete e che cosa sapete fare ! Cogliete l’attimo per rilanciare tutti quegli indispensabili cambiamenti e miglioramenti che renderanno più gratificante (e redditizia) la gestione degli impegni quotidiani.

SAGITTARIO

La strategica collocazione astrale del Sole dall’Acquario è perfetta per riaccendere l’entusiasmo e l’intraprendenza. Vi sentirete più propositivi che mai, quasi gasati .. pronti a sfidare la Sorte ! Avvertirete un irrefrenabile bisogno di “rompere” con la routine di tutti i giorni. Se potete farlo .. l’idea di organizzare un bel viaggio, ovviamente da vivere con chi vi fa stare bene, sarebbe a dir poco fantastica. Anche la “curiosità mentale” sarà potenziata. Sfruttate queste incontenibili sollecitazioni .. magari dedicandovi a innovativi corsi di aggiornamento/perfezionamento .. oppure per prepararvi per un esame o un concorso. In ogni caso, tornando alla vita di tutti i giorni .. incomincerete a recuperare punti preziosi negli affetti, convivenza compresa.

Le riconciliazioni, saranno ben viste da queste armoniose Stelle. Avrete anche modo di recuperare quei rapporti che hanno sofferto .. e semmai chiudere, quelli che non vi fanno più sorridere di serenità. Ma la cosa più bella è che riuscirete a trasferire più amicizia in amore .. e più amore nelle vostre amicizie. Nel lavoro, la settimana non offre un granché di giornate super fortunate .. ma non per questo la gestione degli impegni girerà storta. Le iniziative e i progetti che volete far partire non solo si riveleranno geniali .. ma vi accompagneranno verso traguardi particolarmente luminosi. Per chi è alla ricerca di una buona occupazione, non mancheranno le opportunità per concretizzare la ricerca : fate correre la voce !

CAPRICORNO

La settimana si apre sotto i migliori auspici ! Complice la meravigliosa Luna che, lunedì e martedì, si illumina di amore per risplendere di fortuna .. dal Toro. Non fatevela scappare .. se volete trascorrere delle indimenticabili ore in compagnia di chi vi fa stare bene .. e se volete trasformare un’intuizione in una redditizia sorpresa. Grazie a lei, la complicità con la persona amata pretenderà di colorarsi di intrigante, suggestiva e godereccia trasgressione. Questa è anche una sincera promessa di Marte e Venere, entrambi super motivati nel vostro segno. Infatti gli amanti dello Zodiaco, oltre che a concedere un momento a dir poco ideale per sorridere in amore .. asseconderanno ogni vostra iniziativa e progetto sentimentale.

Se ci sapete fare, si preannunciano numerosi e intensissimi momenti di ardente sensualità e di raffinato erotismo .. anche quando, sabato e domenica, ci sarà la Luna storta dal Cancro. Sarà impossibile resistere al vostro corteggiamento .. ora più che mai ardimentoso e coinvolgente. Infatti per i cuori solitari, ci sono delle eccellenti chance che lasciano ben sperare .. Scegliere di isolarsi (o di non muovere un dito), significherà sprecare delle irripetibili opportunità che vogliono essere davvero sorprendenti .. sotto tutti i punti di vista. Nel lavoro, l’intera settimana lascia presagire un fertile momento per rendere produttiva la gestione degli impegni .. il buon raccolto non si farà attendere. Il vostro fiuto per i buoni affari .. vi guiderà verso il successo.

ACQUARIO

La settimana si apre sotto il segno dell’irrequietezza ! Complice la Luna storta che, lunedì e martedì, vi sfida dal Toro. Con lei in mezzo ai piedi, si profila un momento un pochino “elettrico” nella convivenza .. che mette in risalto tutto ciò che non funziona come dovrebbe. Cogliete l’attimo per fare piazza pulita di tutto ciò che disturba il vostro desiderio di felicità .. per poi aprirvi a tutto il bello che il Destino, fra non molto, ha in progetto di regalarvi. Intanto lasciatevi coccolare dalla super Luna che, da mercoledì a tutto venerdì, vi protegge dai Gemelli .. lasciando intravedere un super momento per farvi assaporare un universo di rassicuranti, spensierate e sorprendenti emozioni .. in un unico abbraccio.

Il vostro disinibito desiderio di emozioni si manifesterà in tutto il suo splendore .. coinvolgendo chi avrà il privilegio di accoglierlo. Vi sarà più facile ravvivare la complicità con quanti fanno parte della vostra vita, facendovi in quattro per loro. Sarete anche ispirati a chiudere una storia che non è più capace di farvi sorridere di serenità .. la sensazione di rimpianto scomparirà immediatamente appena vi sentirete liberi. Per chi è solo, questa incantata Luna lascia presagire un inaspettato colpo di fulmine .. che farà battere forte il vostro inafferrabile cuore. Nel lavoro, puntate il tutto per tutto sulle giornate favorevoli che la settimana vi regala .. per far valere le vostre ragioni .. e rilanciare azzeccate iniziative. Sarete brillanti, originali e geniali.

PESCI

La settimana si apre sotto i migliori auspici .. per concludersi sotto il segno dell’amore e della Fortuna ! Complice la Luna, dapprima dal Toro (lunedì e martedì), dopodiché dal Cancro (sabato e domenica), che non vede l’ora di colorare le vostre giornate di armonia, spensieratezza .. e tanta buona energia. La complicità nella coppia si rinforzerà nella sensualità. Per chi è solo, saranno molteplici le opportunità che possono farvi innamorare dell’amore.

Non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita .. sarete ineccepibili. L’ardimentoso sostegno astrale di Marte (seguito a ruota anche da Venere) dal Capricorno, si rivelerà un vero e proprio talismano (particolarmente efficace) per fare piazza pulita di tutto ciò che ostacola il vostro desiderio di felicità. Grazie all’antipatica, ma estremamente costruttiva, Luna storta dai Gemelli .. avrete modo di trovare, dentro di voi, la forza (e le motivazioni), per mettere la parola fine a un rapporto che è diventato “castrante”. Le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì .. diventano decisive per progettare una vera e propria rinascita .. da inaugurare al più presto. Nel lavoro, sarete motivati da una produttiva voglia di darvi da fare. Tra le vostre amicizie, ce ne sarà una in particolare che può favorirvi in tutto e per tutto. Il lavoro di squadra .. promette miracoli. L’intuito sarà la ciliegina sulla torta …

