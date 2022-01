Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 31 a domenica 6 febbraio 2022. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

Avere a che fare con un Marte contro, significa che il carattere e la capacità di relazionarsi con il prossimo, si rinvigoriscono .. forse anche troppo. Controllare le emozioni, sarà una missione ardua! E per voi che appartenete all’indomabile e impaziente Segno Zodiacale dell’Ariete, vi sarà impossibile contare fino a dieci .. prima di partire a razzo. Cercate di dosare (e scaricare) le vostre energie… ora più che mai accese. Magari dedicatevi a quei lavoretti che rimandate sempre… come, per esempio, riordinare il box o svuotare la cantina. Questo potrebbe aiutarvi a rimettere ordine… anche nella vostra mente. La settimana, si apre (lunedì e martedì) e si chiude (sabato e domenica) sotto il segno di una sorprendente voglia di prendere in mano le redini della vostra vita per condurla verso la serenità che si merita. Complice la Luna – dapprima Nuova dall’Acquario, dopodiché dal vostro segno – che lascia ben sperare in una costruttiva parentesi da dedicare agli affetti… e anche al lavoro. Avrete modo di sciogliere ciò che non funziona come dovrebbe e ripristinare quella spensieratezza, che sembra essere andata farsi benedire. Sarete agevolati a recuperare quei rapporti che hanno dovuto affrontare non poche prove… nonché tentare delle rigeneranti riconciliazioni. Nel lavoro, la competizione salirà alle Stelle ! Cercate di concentrarla su una meta ben precisa per non rischiare di perdervi in sterili iniziative. Se riuscite unire la competizione con l’ingegno… il gioco è fatto !

TORO

Le Stelle lasciano ben sperare in una rivitalizzante botta di vita… che, tra le altre cose, vi aiuterà ad uscire dalle strette. Se siete imprigionati in una relazione che ha incontrato crisi e incomprensioni .. avrete modo di prendere di petto le interferenze, per tentare di scioglierle definitivamente. Da buoni Toro quali siete, non vi farete scoraggiare dalle prove ! L’antipatica Luna Nuova che, lunedì e martedì, vi sfida dall’Acquario vi metterà subito alla prova… amplificando la gelosia e disseminando i sospetti, anche dove non hanno un reale motivo di essere. Cercate di non cadere nella sua insidiosa trappola ma affidatevi fiduciosi e speranzosi su un’altra Luna, che viene subito dopo dai Pesci. Grazie a lei, riuscirete a recuperare quell’affiatamento che vi spetta di diritto. Infatti .. mercoledì, giovedì e venerdì .. sono le giornate più armoniose che la settimana vi riserva. L’intesa con chi amate, si arricchirà di amicizia .. e il lavoro, si farà produttivo. Avrete le idee chiare sul da farsi .. nonché le opportunità giuste per metterle in pratica. Tutto ciò che ha a che fare con altre città, l’estero e il mondo social.. avrà un effetto a dir poco rivitalizzante per la gestione degli impegni, carriera compresa. Le Stelle, capitanate dal provvidenziale Giove dai Pesci, si riveleranno una fonte inesauribile di buone trovate.. che vogliono profumare di riuscita e successo.

GEMELLI

Il favorevole abbraccio stellare del Sole dall’Acquario, si rivelerà rivitalizzante per l’entusiasmo e l’intraprendenza che porta con sé. E queste promettenti energie vi aiuteranno a favorire l’appagamento e le soddisfazioni che andate cercando. Si parte col botto! Infatti, lunedì e martedì, la super Luna Nuova anch’essa dall’Acquario .. lascia ben sperare in un super momento per rilassarvi, divertirvi e ricercare tutto il bello che la vita può regalarvi. L’affiatamento nella coppia si potenzierà nell’erotismo. Non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. Sabato e domenica, si profilano ancor più gratificanti. Infatti, grazie all’ardimentosa Luna che vi fa l’occhiolino dall’Ariete, la complicità si rinforzerà nelle certezze .. senza più disperdersi nei ma, nei se e nei forse. Sarete spinti a ricercare la compagnia di chi vi fa stare bene .. gli amici di sempre, potrebbero fare al caso vostro. Grazie a loro, sarete motivati a fare “un tuffo nel passato” .. per rivivere i momenti più spensierati e divertenti che avete “vissuto” insieme. Anche i cuori solitari, saranno più che mai intraprendenti e coinvolgenti nelle loro avance .. ben motivati a portare a casa i risultati sperati. Nel lavoro le vostre idee si faranno nitide e le iniziative si riveleranno vincenti. L’entusiasmo e l’ingegno, lasciano ben sperare in un autentica rivincita. Sarà grazie al perfetto gioco di squadra .. che mieterete i successi sperati.

CANCRO

Le Stelle, con Marte che sembra non veder l’ora di pungolarvi dal Capricorno, portano a galla i problemi irrisolti .. facendone nascere addirittura dei nuovi. Come combatterle ? Innanzitutto cercate di non isolarvi nei vostri pensieri. Dopodiché, esternate tutto ciò che vi turba, per farvi aiutare da chi vi ama, vi stima .. e desidera proteggervi. Con queste dispettose Stelle, o sarete voi a decidere cosa devono fare le persone che fanno parte della vostra vita .. oppure ne subirete voi l’imposizione. Se siete voi a voler dominare chi vi è accanto, dovete smetterla subito .. anche se magari ritenete di aver tutte le ragioni del mondo .. o siete convinti di farlo esclusivamente per il loro bene. Avete presente il detto : “vivi .. e lascia vivere” !? E’ vero che per voi è fondamentale sentirsi “utili e indispensabili” .. ma occhio a non esagerare, magari mettendo il naso in cose che non vi riguardano affatto. Va benissimo proteggere chi si ama .. ma senza strafare però. Dovete tenere a mente che anche gli altri hanno la loro sensibilità .. e che va rispettata quanto la vostra. Se, invece, siete voi le vittime delle interferenze .. allora cercate di far capire a chi di dovere, che non meritate di essere trattati così . Il rispetto viene prima di tutto ! Idem nel lavoro. Queste Stelle non portano sfortuna, anzi .. tutt’altro. Vi danno la possibilità di capire chi gioca a vostro favore .. e di scoprire chi, invece, vi rema contro .. per poi agire di conseguenza. Mercoledì, giovedì e venerdì, sono le giornate più “morbide” e costruttive che vi saranno concesse.

LEONE

Le Stelle vi invitano a stabilire dove volete arrivare ! Questo è il momento più indicato per portare a compimento tutto ciò che avete realizzato .. dal lavoro alla vita affettiva. Mettete in preventivo che è probabile incontrare opposizioni, da parte di chi può avere delle aspettative o dei punti di vista che sono in contrasto con le vostre. Mettete le carte in tavola per discutere apertamente e chiaramente su ciò che non funziona come dovrebbe .. per risolvere al meglio le interferenze, i problemi o le incomprensioni che magari si sono venute a creare. Chiedere aiuto a chi ne sa più di voi, purché sia degno di tutta la stima e competenza .. è già un’ottima partenza ! Le Stelle vi danno la possibilità di “tagliare” laddove si è incrinato l’affiatamento .. e non c’è più nulla da tentare per recuperare la situazione. Avrete modo di chiudere con i rapporti di collaborazione che sono tutt’altro che produttivi .. risolvendo le incomprensioni, se ne vale ancora la pena. Scoprirete che, alla mal parata, si può anche chiudere una porta .. ma, se avete la pazienza di aspettare il momento giusto, vi accorgerete che presto si spalancherà un portone, davanti a voi. Ovviamente se la vostra vita, affettiva e lavorativa, poggia su concrete basi di affidabilità e sincerità, non avrete nulla da temere. Sabato e domenica, sono le giornate più spensierate che la settimana vi offre. Sfruttatele per cercare le risposte ai mille dubbi. Non isolatevi, da chi può realmente offrirvi aiuto e darvi sostegno. Gli affetti di una vita e gli amici di sempre, sono il meglio su cui potete contare .. per ripartire più forti di prima.

VERGINE

Grazie a Venere e Marte che brillano di luce propria dal Capricorno, la vostra settimana vuole essere generosa di armonia, svago e relax .. anche se non offre delle giornate eclatanti. Lasciatevi abbracciare da queste Stelle, se volete recuperare terreno in amore, se volete trovare la forza e le motivazioni giuste per uscire dalle crisi degli ultimi tempi .. ma ancor più se volete fare pace con la vita ! Nel rapporto di coppia sarà difficile resistervi : vi riscoprirete accattivanti e intriganti .. fin dai preliminari. Anche la convivenza sarà illuminata da una rigenerante carica di affiatamento e di comprensione .. che lascia ben sperare. È pressoché probabile che vi accorgerete che niente da più soddisfazione .. delle soddisfazioni ! I cuori solitari, avranno modo di trasformare un incontro .. in un amore speciale. L’audacia prenderà il posto dell’indecisione. Tutte le iniziative di progetti a due, convivenza e matrimonio compresi, saranno beneficiati da questo incantevole Cielo. Nel lavoro, l’ambizione e una gran voglia di darsi da fare, si risvegliano. Cercate solo di non farvi sopraffare da un disperato bisogno di mettere a segno una rivincita, a tutti i costi .. perché così facendo, si rischia di sciupare tutto il bello che il Destino ha in progetto di regalarvi .. negli affetti e anche in amore. Le Stelle sono davvero promettenti e significative per voi .. ma cercate sempre di fare tutto “alla luce del Sole” !

BILANCIA

Il Sole dall’Acquario, non vede l’ora di spronarvi a ricercare lo svago, il divertimento e il relax. Ve ne accorgerete soprattutto lunedì e martedì, quando anche la Luna Nuova dall’Acquario vorrà dire la sua .. agevolando questo vostro impellente desiderio di spensieratezza. Vedere nuove facce e frequentare nuovi ambienti .. si rivelerà una scelta azzeccata.

I rapporti con chi fa parte della vostra vita, scorreranno (o perlomeno, dovrebbero scorrere) per il verso giusto .. perché riuscirete a captare le loro necessità. Ma c’è un ma ! Marte contrario e contrariato dal Capricorno, farà di tutto per metterci il suo dispettoso zampino .. scombussolando tutti i vostri buoni propositi. Sabato e domenica, saranno le giornate da prendere con le pinze. Infatti con lui, in mezzo ai piedi, sarete pronti a scattare per un nonnulla .. soprattutto con chi non afferra al volo le vostre intenzioni. Fate i bravi, perché così sollecitati si rischia di agire d’impulso .. e ovviamente in modo sbagliato. Occhio, perché se vi fate rapire dall’irritabilità (perlopiù ingiustificata) saranno gli altri a tenervi a debita distanza .. anche se convivono con voi. Idem nel lavoro ! La gestione degli impegni rischia di incontrare interferenze e rallentamenti. Apriti cielo, se poi qualcuno avesse la malaugurata idea di opporsi al vostro operato .. si salvi chi può !? Spremete al massimo le giornate di lunedì e martedì .. perché vogliono essere davvero ricche di opportunità e più che mai generose di redditizie intuizioni. Dopodiché divertitevi a smascherare chi trama alle vostre spalle.

SCORPIONE

La rassicurante Venere e il vigoroso Marte, entrambi complici dal Capricorno, lasciano presagire un autentico mix .. di insaziabili emozioni. Ma prima di assaporare tutto questo, preparatevi ad affrontare (e gestire) la dispettosa Luna che, lunedì e martedì, vi sfida dall’Acquario. Infatti, con lei in mezzo ai piedi, è molto facile che la gelosia e il sospetto possano risvegliarsi .. e spingervi a fare pasticci. Non cadete nel suo trabocchetto e non fate gli antipatici .. se non volete sciupare, in un battito di ciglia, tutto il bello che i giorni a seguire lasciano ben sperare. Infatti, la seconda parte della settimana, è perfetta per fare di ogni ora un’appagante e quanto mai intrigante festa per gli innamorati. Avete presente quando ci si capta solo con lo sguardo ?! Complice la meravigliosa congiunzione astrale Luna-Giove dai Pesci. Per chi è solo – mercoledì, giovedì e venerdì – si intravedono quelle strategiche circostanze che possono dare il via a insaziabili innamoramenti .. senza precedenti. Occhi aperti .. perché non si esclude la possibilità di veder ritornare uno spasimante o una spasimante dal passato. Nel lavoro, solo le giornate favorevoli che vi spettano, sono perfette per trasformare un’iniziativa in un gratificante successo .. nonché per lanciare una vostra intuizione (dell’ultimo minuto) nella direzione della Fortuna. Dopodiché avrete tutto il tempo necessario per individuare i cosiddetti nemici nascosti ..

SAGITTARIO

Le Stelle inaugurano una super settimana per i sentimenti ! Il vostro intenso e ardimentoso desiderio di emozioni, incontrerà un terreno a dir poco fertile .. per manifestarsi in tutto il suo splendore. Complice la Luna, dapprima Nuova dall’Acquario (lunedì e martedì), dopodiché dall’Ariete (sabato e domenica). Approfittatene per fare il pieno di coccole. Occhio però a non diventare delle accattivanti farfalle .. pronte a volare di fiore in fiore. Le conseguenze, se venite colti sul fatto, ovviamente non remano a favore della vostra vita di coppia. Se siete soli (e liberi da responsabilità), datevi da fare, per dare vita a indimenticabili innamoramenti .. senza precedenti. Le Stelle sono congeniali per potenziare le relazioni con chi avete a che fare tutti i giorni .. senza trascurare gli amici, i vicini di casa, i parenti e anche i collaboratori di lavoro. Vi darete un gran da fare per ricercare il riconoscimento dei vostri meriti .. con la motivazione di assumere il ruolo di indiscusso leader della situazione. Cercate di condividere .. invece di imporre. E già che ci siete, imparate anche ad “ascoltare” gli altri .. e non solo a far mostra di voi e delle vostre potenzialità. Nel lavoro, saranno le giornate favorevoli che premieranno le vostre iniziative. La gestione degli impegni procederà per il verso giusto, anche perché subirà una sorta di accelerata .. che lascia ben sperare nell’arrivo di gratificanti riconoscimenti. Occhio a firmare a casaccio !

CAPRICORNO

La possente collocazione astrale di Venere e Marte nel vostro segno, vi aiuterà ad essere diretti e sinceri con tutte le persone che fanno parte della vostra vita .. senza ipocrisie o “maschere” di alcun genere. Grazie a loro, non vi basterà più dire a una persona che l’amate o le volete bene .. ma vorrete dimostraglielo ! Mercoledì, giovedì e venerdì, sono le giornate più favorevoli che la settimana vi riserva. Approfittatene per trascorrere indimenticabili momenti di coinvolgente affiatamento. Certo è che sarà davvero impossibile definirvi degli iceberg dal cuore di ghiaccio ! La vostra famosa ritrosia caratteriale lascerà il posto a un’incontenibile audacia .. che lascia ben sperare in fantasiose performance fra le lenzuola. Senza ombra di dubbio non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che convivono con voi, parenti compresi. Per chi è solo, ci sono delle super opportunità (probabilmente del tutto inaspettate) che possono favorire il desiderato incontro magico del Destino. La stessa carica di energia vi accompagnerà anche nella gestione degli impegni. Non disperdete questa coinvolgente voglia di fare .. ma concentratela su un obbiettivo alla volta. Giove strategico messaggero di buone nuove dai Pesci, ci metterà del suo .. facendovi arrivare quelle fortunate circostanze e quelle propizie coincidenze che possono favorire il successo ricercato.

ACQUARIO

La settimana .. a più riprese .. vi aiuterà a scoprire tutto il bello e tutto il buono che c’è nelle vostre personali relazioni sentimentali. Il Sole e Saturno che si illuminano nel vostro segno, vi invitano a “riorganizzare” la vostra personale scaletta delle priorità .. spronandovi a decidere se per voi è più importante l’indipendenza nel lavoro .. o magari è meglio concentrarsi un pochino di più sulla famiglia. Non dimenticatevi che le Stelle moltiplicano le responsabilità .. facendovi scoprire dove si è potuto sbagliare. Saturno premia l’affidabilità e tutto ciò che viene portato avanti con impegno e serietà .. mentre si rivelerà “punitivo” per tutto ciò che, alla fine della fiera, era ed è sbagliato per voi .. o magari vi distraeva da questioni molto più importanti. Il Sole che è ritornato nella posizione che aveva al momento della vostra nascita, oltre a invitarvi a fare nuove tutte le cose .. vi sprona a ricercare la compagnia di chi vi fa stare bene o di chi può aiutarvi in qualcosa, per trovare insieme o grazie a loro, tutte le risposte che cercate. Non chiudetevi in voi stessi .. diventando egoisti. Sforzatevi, invece, ad essere più affettuosi e premurosi con le persone che fanno parte della vostra vita .. anche con chi magari prima vi stava sulle scatole. L’idea di dedicarvi un pochino al volontariato, non si rivelerà poi così sbagliata, anzi .. Nel lavoro, la gestione degli impegni è ben sostenuta .. solo e se non avete sacrificato la vita personale e familiare per favorire la carriera.

PESCI

Grazie agli amanti dello Zodiaco – Venere e Marte – dal Capricorno, sarà impossibile resistere al richiamo dei sensi ! Socievoli e spensierati come non mai, vi circonderete della compagnia degli affetti di una vita e degli amici di sempre .. per trascorrere insieme a loro non pochi momenti di rassicurante affiatamento. Affronterete la vita di tutti i giorni con un nuovo spirito, ricco di speranza e generoso di altruismo. I nati nella 1° decade, saranno i più beneficiati .. gli altri non dovranno attendere molto, per ricevere questa rigenerante carezza dal Cielo. Mercoledì, giovedì e venerdì .. sono le giornate più favorevoli che la settimana vi concede. Sfruttatele per assaporare un universo di inebrianti emozioni .. in un unico abbraccio. La complicità nella coppia (quella collaudata dal tempo .. e non quella che fa acqua da tutte le parti) si alimenterà nell’amicizia, fino a rinforzarsi nella reciproca fiducia. Per i cuori solitari, ci possono essere delle buone nuove che lasciano ben sperare in un entusiasmante incontro .. senza tralasciare l’ipotesi che una bella amicizia si possa trasformare in un qualcosa di più intenso. Nel lavoro, è il momento giusto per porsi degli obiettivi .. e per darsi da fare per realizzarli. Il lavoro di squadra (purché serio e collaborativo), può rivelarsi la chiave giusta per aprire le porte alla felice risoluzione pratica dei progetti che avete in mente di far partire. L’intuito vi guiderà verso le scelte di percorso più azzeccate .. e produttive.

