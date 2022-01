Le previsioni del consulente astrologico

ARIETE

La settimana è l’ideale per tentare di risolvere le incomprensioni e i problemi che si trascinano .. e che ovviamente minacciano la convivenza. Le Stelle vi danno una mano a tirare fuori tutto ciò che non funziona come dovrebbe. E se non ci dovesse essere più nulla da tentare per rianimare una relazione che si trova in crisi .. vi sarà data la possibilità di spezzarne le catene. Tenete bene a mente, con Venere che vi punzecchia dal Capricorno, o siete voi a prendere l’iniziativa .. oppure sarà la persona in questione a farlo, prima di voi. Calma, non c’è nessuna gara ! Frenate l’impulso a cercar di aver ragione a tutti i costi.

Affidatevi, invece, al buon Marte dal Sagittario che si rivelerà eccellente nel darvi il suo sostegno. Infatti, grazie a lui avrete modo di prendere in mano la vostra vita affettiva .. per darle quella significativa e rigenerante svolta .. che spazza via tutte le sensazioni di vuoto e di sconfitta. Per le unioni ben assortite, non ci sarà alcun colpo di scena, anzi .. la complicità sarà rinnovata nell’affiatamento e rinforzata nella reciproca comprensione. Nel lavoro, queste cosiddette “tensioni domestiche” rischiano di distoglierne l’attenzione richiesta. Lasciate a casa i problemi di casa .. se non volete correre il rischio di sottovalutare i dettagli o prendere decisioni avventate. Puntate tutto su giovedì e venerdì, se decidete di snellire l’organizzazione, velocizzare la gestione degli impegni .. e chiudere un importante accordo che può aprire a nuove realtà.

TORO

La settimana si apre sotto il segno dell’armonia .. per chiudersi sotto il segno della magia ! La Luna che – lunedì, martedì e mercoledì – si illumina nel vostro segno, porta con sé una speciale carica di disponibilità, che vi aiuterà a far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. Venere propizia dal Capricorno, ci metterà del suo .. regalandovi non pochi momenti di complicità .. da assaporare in un unico abbraccio. Gli affetti di una vita e gli amici di sempre, beneficeranno alla grande di questo vostro “stato di grazia”. Sabato e domenica, ci sarà un’altra super Luna .. che illuminandosi dal Cancro .. lascia ben sperare un’incantata ventata di magia che, fra le altre cose, vi spinge a innamorarvi dell’amore.

Per chi è solo, ci sono delle super chance .. che lasciano ben sperare in un incontro speciale. La gestione degli impegni rischia di procedere al rallentatore .. ma procederà. Con Saturno contro dall’Acquario, chi detiene l’autorità o chi vi contraddice, diventerà il capro espiatorio per la vostra impazienza. È vero che quando vi fissate su un qualcosa, tentare una discussione polemica con voi è un’impresa titanica .. ma forse, in queste ore, adottare una salutare dose di diplomazia non vi farebbe male. Fate i bravi, avete a disposizione molte giornate favorevoli per far trionfare le vostre idee .. e portare a casa i risultati sperati.

GEMELLI

Con Marte che non la smette di punzecchiarvi dal Sagittario, l’irritabilità, l’insoddisfazione e il malcontento .. rischiano di far capitolare tutte le vostre buone intenzioni. Cercate di decifrare il suo lato più costruttivo .. magari per migliorare l’atteggiamento che abitualmente sfoggiate con chi fa parte della vostra vita .. o per scoprire cosa non funziona come dovrebbe. Giovedì e venerdì, l’emotività salirà alle Stelle .. ma questo non significa che dovete attaccare per non essere attaccati. Cercate di essere più che costruttivi nei vostri propositi .. e mai distruttivi ! Marte, effettivamente, vi invita a domandarvi quanto siete appagati delle vostre relazioni (affettive e amorose che siano). Ovviamente, solo le unioni ben strutturate si rinnoveranno nella reciproca intesa .. per rinforzarsi sempre più, attraverso indispensabili (e animati) chiarimenti.

Nelle relazioni in crisi, invece, le problematiche ritorneranno prepotentemente in superficie. Niente panico, le Stelle vogliono solo aiutarvi a far chiarezza nel vostro cuore : il vero amore non incontrerà nessuna crisi. Idem nel lavoro ! Marte contro, tenterà di annebbiare la percezione degli obiettivi che volete perseguire o inaugurare .. ancor più se la vostra collocazione professionale non è più capace di ricambiare adeguatamente e dignitosamente la vostra dedizione e potenzialità. La voglia di mettersi in luce, sarà irresistibile : scegliete di lavorare fianco a fianco solo con affidabili collaboratori.

CANCRO

La dispettosa Venere dal Capricorno, continua a segnalare una parentesi delicata da gestire .. soprattutto se tenete solo per voi il malessere e l’insoddisfazione che avete nel cuore. Non dovete fare il suo gioco ! Tirate fuori tutto ciò che non funziona come sperate. E già che ci siete, sfruttate l’occasione per smussare i lati più spigolosi del vostro carattere .. al fine di rendere decisamente più decifrabili le vostre “lune ballerine”. Il buon Giove dai Pesci, pretende di fare chiarezza nella vostra vita .. incominciando a farvi scoprire chi merita di essere recuperato, protetto e migliorato .. e chi, invece, deve essere lasciato andare al suo inevitabile destino, perché non ha più il privilegio di starvi accanto. Avrete la forza necessaria per prendere in mano le redini della vostra esistenza .. per darle quella significativa svolta che si merita di avere.

Per chi è solo, le buone opportunità si moltiplicheranno .. e fra queste ce ne sarà una che faciliterà uno speciale coinvolgimento sentimentale. Lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica .. sono le giornate più favorevoli che vi saranno concesse. Nel lavoro, le Stelle sono pronte a donarvi una nuova fiducia nelle vostre potenzialità. Sarete imbattibili nella gestione degli impegni .. e più che mai convincenti nei propositi che volete portare avanti. Il buon gioco di squadra, vi aiuterà a trionfare .. e a portare a casa gratificanti riconoscimenti.

LEONE

La settimana si apre con mille dubbi ! Complice la Luna storta dal Toro che – lunedì, martedì e mercoledì – cercherà di disseminare gelosie e sospetti .. perlopiù senza motivo. Cercate di resistere alla tentazione di scatenare l’inferno. Lasciatevi invece rassicurare dal provvidenziale Marte dal Sagittario, che concorrerà – col vostro impegno – ad alimentare il desiderio di amare .. e di lasciarvi amare ! Grazie a lui, la settimana può diventare perfetta per ristabilire il giusto ordine .. laddove regnano incertezza, confusione e insoddisfazione. Avrete modo di trovare le risorse per far risorgere una relazione che era in crisi o decidere di chiudere una storia che è alla frutta .. senza rimpianti di alcun genere.

Nelle giornate di giovedì e venerdì, gli affetti di una vita e gli amici di sempre, saranno fondamentali per sconfiggere tutte le brutte intenzioni di Saturno contro .. che, tra le altre cose, non vuole smetterla di farvi sentire inadeguati, soli e malcontenti. Fate appello alla sincerità che è in voi, senza mai dimenticarvi del rispetto e della lealtà che siete capaci di donare .. soprattutto quando amate. Sforzatevi a trovare un nuovo punto di partenza per ripartire.. laddove è ancora possibile farlo. In caso contrario, chiudete con chi non vi merita più ! La gestione del lavoro sarà illuminata da una sorprendente voglia di fare. Occhio a non farvi abbagliare da scelte di percorso che non rispecchiano affatto ciò che veramente volete fare.

VERGINE

La super Venere che brilla dal Capricorno, non vede l’ora di inaugurare una scintillante settimana per l’amore .. se non fosse per quella Luna balorda di giovedì e venerdì, che rischia di metterle i bastoni tra le ruote. Grazie a lei, le vostre relazioni acquisteranno una nuova linfa : un energetico mix di erotismo e di sensualità. strano ma vero, riuscirete addirittura ad accantonare i doveri e le responsabilità del lavoro .. per rilassarvi tra le braccia della vostra dolce metà. Se non avete nessun legame amoroso in corso, avrete modo di crearne uno nuovo di zecca, particolarmente eccentrico , stimolante e differente dal solito. Magari sarà proprio la differenza di età o di etnia ad attrarvi irresistibilmente.

Le Stelle si riveleranno altamente rigeneranti per vivacizzare la complicità nella coppia .. ancor più in quei legami che hanno conosciuto dei momenti di crisi. Una cosa è certa : la monotonia sarà spazzata via, per dare spazio a una carica a dir poco coinvolgente .. e che promette scintille. Nel lavoro, la gestione degli impegni si preannuncia frenetica e forse anche sfiancante. Effettivamente Marte vi ricarica di tanta energia .. ma il difficile sarà saperla indirizzare come si deve. Lunedì, martedì, mercoledì .. e volendo anche sabato e domenica .. sono le giornate più fruttuose di opportunità che la settimana vi concede. Sfruttatele per perfezionare gli obiettivi e revisionare il lavoro di squadra. Tutto ciò che profuma di novità, avrà un effetto rivitalizzante per le vostre idee.

BILANCIA

Grazie al vigoroso Marte che vi sostiene, con tutta la sua buona volontà, dal Sagittario .. la serenità è a portata di mano. Infatti sarà grazie a lui che troverete la forza per spezzare l’influenza di chi, con la scusa di voler il vostro bene, ha sempre avuto la presunzione di dirvi cosa fare e con chi stare. Marte vi offre la possibilità di rinascere a nuova vita, aiutandovi a premiare chi merita il vostro amore .. nonché allontanare chi osa ingarbugliare il vostro desiderio di felicità. Le giornate di giovedì e venerdì, sono perfette per sciogliere le riserve e distruggere le frustrazioni. La dolcezza e la disponibilità del vostro animo, si risvegliano .. per avvolgere chi è meritevole di riceverle.

La complicità nella coppia, si rinnoverà nella reciproca fiducia. Per chi è solo, ci sono delle buone nuove per incontrare un amore speciale .. oppure per recuperare una storia che sembrava essere destinata a fallire, non certo per vostra volontà. Idem nel lavoro ! Preparatevi a dare un taglio netto col passato, soprattutto se finora avete dato ascolto solo alle aspettative degli altri. Prendete piena coscienza di quello che veramente volete fare e conquistare. La settimana favorisce tutti quei cambiamenti che possono rendere più gratificante la gestione degli impegni. Mercurio si rivelerà uno strategico messaggero di genialità. Grazie a lui, riuscirete a rendere il vostro operato più competitivo .. e decisamente più redditizio.

SCORPIONE

La settimana si apre sotto il segno delle verifiche ! Infatti la dispettosa Luna che – lunedì, martedì e mercoledì – vi sfida dal Toro, cercherà di disturbare il quieto vivere, complicare la convivenza e insospettire la possessività. Non fate l’errore di cadere nella sua insidiosa trappola ! Anzi, sfruttatela per capire chi è meritevole del vostro amore .. e scoprire chi invece non è più degno di ricevere le vostre attenzioni. Sarà un po’ come quando si fa la “prova del nove” ! Non perdete tempo prezioso .. ma sfruttatelo per sciogliere le incomprensioni che hanno osato minacciare la vostra serenità .. o dare un taglio netto a quelle unioni che non sono più capaci di farvi sentire completi come desiderate.

Se non vi sentite pronti a “rivoluzionare” la vostra vita .. chiedete consiglio al buon Giove dai Pesci. Infatti la Stella della Fortuna si darà un gran da fare per sostenere il vostro desiderio di felicità ! Grazie a lei troverete la forza per tentare una riconciliazione, laddove fosse ancora possibile farlo, per rianimare una relazione che è in crisi .. oppure per chiudere definitivamente col passato, se non c’è più nessuna speranza di ripresa. Il fine settimana si annuncia più spensierato .. e decisamente più generoso di incantata armonia. Sabato e domenica, sono due giornate che vogliono essere ricche di opportunità per chi fra voi è solo. Idem nel lavoro ! E’ tempo per tagliare i rami secchi .. per dare linfa a quelli nuovi. La gestione degli impegni si profila ingarbugliata nell’organizzazione .. e i risultati potrebbero tardare. Pianificate il vostro futuro !

SAGITTARIO

Il vigoroso Marte che continua il suo percorso nel vostro segno, incendia il desiderio di emozioni ! Approfittatene per ritagliarvi una pausa dagli obblighi e dalle responsabilità .. vi farà riscoprire le gioie dell’intimità, dell’amicizia e delle relazioni d’amore. Grazie a lui, sarete così energici e audaci, da non permettere a niente e a nessuno di approfittarsi di voi. Purtroppo questa situazione rischia di scatenare litigi e battibecchi .. e ve ne accorgerete soprattutto quando la Luna, giovedì e venerdì, vi sfida dai Gemelli. Fermi tutti, vi basterà solo ricordare che anche chi fa parte della vostra vita, ha la sua sensibilità .. che deve essere sempre rispettata. Fate i bravi e non fate i capricci.

Se ci saprete fare, questa antipatica Luna storta dai Gemelli, può essere costruttiva e forse anche decisiva .. per chi ha aspettato che le cose cambiassero da sole. Sfruttatela per ristabilire il giusto ordine nella gran confusione che si viene a creare. Per i cuori solitari, la settimana non offre delle giornate eclatanti su cui fare affidamento .. ma non per questo vi sarà vietato sorridere all’amore. Nel lavoro, le Stelle vi esortano a smaltire gli impegni arretrati. Il buon Mercurio, strategico messaggero dall’Acquario, vi aiuterà a pianificare il vostro futuro professionale .. nonché farvi scoprire nuovi accordi, da inaugurare il prima possibile.

CAPRICORNO

Venere che continua imperterrita a regnare nel vostro segno, lascia presagire una settimana davvero incantata per l’amore. Si parte col botto ! La meravigliosa Luna che – lunedì, martedì e mercoledì – vi fa l’occhiolino dal Toro, è pronta a donarvi molteplici momenti, semplicemente indimenticabili, da condividere con le persone che amate .. partner in primis. Infatti, la complicità nella coppia registrerà un audace miglioramento .. che promette scintille. Per i cuori solitari, saranno davvero tante le opportunità per andare a cercare una persona speciale .. capace di farvi sentire amati come desiderate. La cosa più bella che vi accadrà .. è che metterete in disparte la voglia di “passare ai raggi x” aspiranti corteggiatori e corteggiatrici. Nel weekend, porgete la dovuta attenzione alla dispettosa Luna dal Cancro .. che cercherà di spingervi a chiudervi nel vostro impenetrabile guscio di riservatezza.

Non fate il suo gioco, ma esternate il malcontento, qualora si venisse a creare .. chi vi ama veramente vi aiuterà a sdrammatizzare le paturnie e a ripartire più forti di prima. Venere vi vuole sul pezzo ! Aiutandovi a premiare l’amore vero e fortificare le amicizie sincere .. nonché ad allontanare chi non è più meritevole della vostra ineccepibile dedizione. Nel lavoro, la gestione degli impegni sarà accompagnata da una coinvolgente voglia di mettersi in discussione. La prima parte della settimana si annuncia ricca di gratificanti riconoscimenti .. approfittatene per trasformare un’idea in un redditizio raccolto.

ACQUARIO

La settimana parte sottotono. Complice la Luna storta dal Toro, che cercherà di spegnere il vostro entusiasmo. Lunedì, martedì e mercoledì .. porteranno a galla quelle interferenze che minacciano il quieto vivere e scombussolano la convivenza. L’armonia con chi amate, l’intesa con i parenti e anche il buon vicinato, rischiano di andare in frantumi per una semplice battuta fuori luogo. Fate i bravi .. e affidatevi al super Marte che vi protegge con tutta la sua forza dal Sagittario. Grazie a lui, avrete modo di sgombrare le incertezze e sciogliere la confusione .. perché vi porta in dono una superlativa botta di energia, che vi permetterà di vivere l’amore, proprio come piace a voi.

La meravigliosa Luna che, giovedì e venerdì, si illumina dai Gemelli, vi spronerà, senza indugi o condizionamenti di alcun genere, ad amare .. e a lasciarvi amare ! La complicità nella coppia, si arricchirà di effervescente, ardimentosa e sensuale trasgressione. Per chi è solo non mancheranno le opportunità per incontrare il partner ideale .. o ritrovare un amore del passato, che ritorna prepotentemente a corteggiarvi. Nel lavoro, puntate il tutto per tutto sulla super Luna dai Gemelli. Sfruttatela, come se non ci fosse un domani, se volete trasformare un’intuizione in un gratificante e redditizio raccolto. Mercurio nel segno, si rivelerà sorprendente .. per le nuove scelte di percorso.

PESCI

L’inizio della settimana si profila ricco di spensieratezza e generoso di incantevoli emozioni. Complice la godereccia Luna che – lunedì, martedì e mercoledì – si illumina dal Toro. Approfittatene per fare il pieno di coccole ! Circondatevi di persone brillanti e spiritose .. se volete raccogliere il massimo dei benefici che porta con sé. Anche la compagnia degli amici di sempre si rivelerà un efficace toccasana. Vi farete in quattro per loro. La vostra ineccepibile disponibilità darà il via a uno splendido momento di reciproco sostegno. Approfittatene perché subito dopo arriva un’antipatica Luna dai Gemelli a dire la sua. Infatti giovedì e venerdì, l’atmosfera si preannuncia un pochino turbolenta .. forse anche a causa di ingigantite incertezze per il lavoro o per una qualche imprevista spesa.

E qui entra in scena anche Marte contro dal Sagittario, che cercherà di scatenare incomprensioni e tensioni. Non fate il suo gioco, magari rispondendo al fuoco con la minaccia di aprire delle controversie di tipo legale .. perché l’avvocato costa parecchio. Fate i bravi, il fine settimana riporta il buonumore e facilità la spensieratezza. La meravigliosa Luna che risplende di incantata magia dal Cancro, farà al caso vostro .. regalandovi una rigenerante ventata di armoniosa sensualità .. utile per fare pace con la vita. Nel lavoro, tutto procede per il meglio .. anche se i doveri e le responsabilità si moltiplicheranno. Sfruttate la fortuna delle giornate favorevoli .. per lasciare il segno !

