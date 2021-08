Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco

Ariete

La serenità vi permetterà di guardare con lucidità ai problemi professionali. Cuore in tormenta.

Toro

Date più spazio alle idee e alle iniziative dei collaboratori. In amore state vivendo alla giornata.

Gemelli

Valutate la situazione professionale con realismo. In amore siete troppo sfuggenti.

Cancro

Non dovete dare niente per scontato quando fate nuovi progetti. In amore vi sentite frustrati.

Leone

Intuizioni felici vi aiuteranno a superare momenti difficili. Rilassatevi in buona compagnia.

Vergine

Avrete l’occasione di cambiare il vostro destino. In amore dovete cambiare tattica.

Bilancia

Saranno stimolate le vostre doti intellettuali. Il partner vi metterà con le spalle al muro.

Scorpione

Non dimenticate i vostri obiettivi professionali. Rapporti affettivi ben avviati, pazientate

Sagittario

Avete avuto delle buone intuizioni, continuate. Momenti molto piacevoli nel settore affettivo

Capricorno

Terrete testa alla concorrenza più agguerrita negli affari. Ripensamenti in amore.

Acquario

Le vostre preoccupazioni di lavoro sono momentanee. L’amore cresce d’intensità.

Pesci

Guardatevi da un collega invidioso del vostro successo. Bene il cuore grazie al vostro impegno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata