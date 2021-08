Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta il 31 agosto secondo lo Zodiaco.

Ariete

Avete coraggio, intelligenza ed esperienza: che aspettate? I sentimenti vanno rafforzandosi

Toro

Metterete in evidenza le vostre qualità in un lavoro nuovo. In amore serve tempo per capire il cuore

Gemelli

Una persona che in passato avete molto aiutato ora ricambierà. Intraprendenza in amore

Cancro

Nel lavoro non dovete dimenticare la diplomazia. In amore giocate a carte scoperte

Leone

Nella vostra attività professionale ormai siete davanti ad un bivio. Più ordine nei rapporti affettivi

Vergine

Nei prossimi giorni nel lavoro potrete dare il meglio di voi stessi. In amore siete molto complicati

Bilancia

Le occasioni giuste per dimostrare ci siete non mancheranno. In amore evitate i pettegolezzi

Scorpione

La capacità di approfondimento vi farà fare una rapida carriera. Più fiducia nella persona amata

Sagittario

Non tutto nel lavoro procede secondo i vostri piani. Rapporto promettente con un Leone

Capricorno

Aspettate che la situazione sia più chiara per qualunque iniziativa. In amore meno ambiguità

Acquario

Avete buona volontà e parecchie idee eccellenti. In amore un pizzico di mistero non guasta

Pesci

Il lavoro è in una fase di grandi cambiamenti e trasformazioni. In amore siete troppo sospettosi

