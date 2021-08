La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta giovedì 26 agosto secondo lo Zodiaco

Ariete

Nel lavoro siete nel mezzo di un’emergenza, trovate vie d’uscita in tempi rapidi. Paura in amore.

Toro

Se qualcosa non va nel lavoro cercate di scoprire in fretta di che si tratta. Un amore effimero.

Gemelli

Meglio non precipitare decisioni se non siete sicuri. In amore non prendete le cose sul serio.

Cancro

Nel lavoro sarebbe un errore dormire troppo sugli allori. Incertezza nei sentimenti.

Leone

È un momento eccezionale per la vostra professione. Primi passi per un amore nuovo di zecca.

Vergine

Cercate di resistere a pressioni e condizionamenti. Un amore sempre più intenso.

Bilancia

Essere impulsivi adesso potrebbe essere pericoloso. In amore niente decisioni precipitose.

Scorpione

La vostra abilità unita al coraggio vi consentirà di uscire vincitori. In amore più pazienza.

Sagittario

Grazie al coraggio potrete fare parecchia strada. In amore non abbiate paura di rischiare.

Capricorno

I vostri progetti sono avviati verso una positiva conclusione. Date un’altra chance a chi vi ama.

Acquario

Lo spirito di adattamento non vi manca. In amore non dovete fare voi il primo passo.

Pesci

Buona impostazione dei vostri affari: aumenta la fiducia in voi stessi. In amore perfetta sintonia.

