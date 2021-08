Le previsioni dello Zodiaco segno per segno

Cosa ci aspetta il 25 agosto secondo lo Zodiaco

Ariete

Siate fiduciosi nella vostra esperienza professionale e farete enormi passi avanti. Gioie sentimentali

Toro

Rimandate l’avvio di una nuova iniziativa di lavoro. In amore partiti con il piede giusto

Gemelli

Soltanto in voi siete in grado di capire se vale la pena correre tanti rischi. Amore va a gonfie vele.

Cancro

Nel lavoro non dovete scoraggiarvi. In vista una effervescente storia d’amore.

Leone

E’ arrivato il momento di raccogliere quello che avete seminato. Felicità in amore.

Vergine

Cercate di capire se le vostre aspettative non siano esagerate. In amore pretendete troppo.

Bilancia

Incontri stimolanti sul piano professionale. Attenzione, in amore siete troppo sospettosi.

Scorpione

Nel lavoro studiate un compromesso produttivo. In amore attenzione alle decisioni affrettate.

Sagittario

Nella professione la meta è sempre più vicina: non rilassatevi. Sinceri nei sentimenti.

Capricorno

La forza mentale vi sarà di grande aiuto. In amore non date tutto per scontato.

Acquario

Non è con la polemica che troverete un accordo. Qualcuno attende solo un vostro cenno.

Pesci

Evitate gli azzardi in questo periodo. In amore siete ancora fragili dopo una delusione.

