Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta il 24 agosto secondo lo Zodiaco

Ariete

In un affare delicato un accordo si può ancora raggiungere. Rapporti meno tesi in amore.

Toro

Per il momento nel lavoro vi conviene studiare la situazione. Il vostro cuore presto sarà impegnato

Gemelli

Non abbiate paura di rischiare negli affari. In amore le cose vanno migliorando sensibilmente

Cancro

attendono momenti difficili nel lavoro. In amore state mettendo tutto in discussione.

Leone

Evitate incomprensioni o malintesi con i vostri collaboratori. Scegliete meglio la compagnia.

Vergine

Il periodo professionale getterà le basi della vostra carriera. La situazione affettiva va chiarendosi.

Bilancia

Dovete imparare a fare una selezione degli impegni professionali. In amore imparate a dire di no.

Scorpione

Siete pieni di energie: riuscirete ad affrontare ostacoli difficili. In amore siete sulla strada giusta

Sagittario

Cercate di mettere bene a fuoco i problemi. In amore una conquista difficile, ma non impossibile

Capricorno

Non agite senza avere in mente un preciso obiettivo. Tira e molla continuo in amore.

Acquario

I vostri progetti di lavoro sono troppo ambiziosi. Avete parecchio da farvi perdonare dal partner.

Pesci

Se siete disposti a battere strade nuove ampliate la sfera di influenza. Troppo esigenti in amore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata