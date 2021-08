Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta il 18 agosto secondo lo Zodiaco

Ariete

Nel lavoro vi conviene consultarvi con qualcuno che vi dia un parere sincero. Serenità in amore.

Toro

Buone opportunità nel lavoro, bisogna saperle sfruttare. Prudenza in amore

Gemelli

Sforzatevi di coordinare al meglio gli impegni presi. In amore è meglio togliervi subito ogni dubbio.

Cancro

Non avete grossi problemi da superare oggi nel lavoro. In amore non forzate le situazioni.

Leone

Nel lavoro state vivendo un periodo di grande creatività. State scambiando per amore una cotta.

Vergine

Gli errori commessi nel lavoro sono dipesi solo da voi. In amore possibile un accomodamento.

Bilancia

Dimostrerete un grande coraggio affrontando le nuove sfide. Clima di grande e intenso amore

Scorpione

Vi attendono interessanti sorprese in campo professionale. Pericoloso ritorno di fiamma.

Sagittario

E’ arrivato il momento di dimostrare le vostre capacità. I vostri desideri si realizzeranno.

Capricorno

Muovendovi con prudenza otterrete ottimi risultati. Entusiasmante ritorno di fiamma.

Acquario

Nel lavoro frenate l’impazienza. Da un incontro casuale potrebbe nascere qualcosa di bello.

Pesci

Siete pieni di idee e di inventiva: mettetele a frutto. Dimostrate il vostro affetto a chi vi ama.

