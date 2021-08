La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta per il 17 agosto secondo lo Zodiaco

Ariete –

Aumentano le vostre chance professionali. In amore una conquista difficile da mantenere.

Toro –

Magnifico momento per il lavoro anche se accompagnato da dure battaglie. In amore non avete rivali

Gemelli –

Non lasciatevi distrarre da troppe questioni secondarie. Avete un debole per gli occhi azzurri.

Cancro –

Gli errori commessi nella professione non devono condizionarvi. In amore assaporate il trionfo.

Leone –

Non siete fatti per intrighi e compromessi. Vita affettiva sempre più intensa.

Vergine –

La vostra professione sta facendo passi da gigante. In amore troppi dubbi rovinano il clima

Bilancia –

Scegliete con maggiore attenzione i prossimi obiettivi. Ottimi e allegri i rapporti con gli amici.

Scorpione –

Nel lavoro non dovete farvi strumentalizzare da nessuno. Potete innamorarvi ancora.

Sagittario –

I consigli di un esperto saranno decisivi per prendere la strada giusta. Buoni rapporti di coppia

Capricorno –

Una persona influente appoggerà le vostre legittime ambizioni. In amore cercate di dare di più.

Acquario –

Non aspettate troppo che la situazione nel lavoro si sblocchi. Sentimenti da rivalutare

Pesci –

Avete la tenacia, l’esperienza e la volontà per arrivare in alto. Vita affettiva piuttosto complicata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata