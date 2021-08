La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta per il 13 agosto secondo lo Zodiaco

Ariete –

Avete una visione più chiara delle prospettive professionali. In amore imparate a combattere.

Toro –

Lo spirito di iniziativa vi sosterrà nella vostra attività autonoma. Circondatevi degli amici giusti.

Gemelli –

Nelle situazioni di emergenza date il meglio di voi stessi. Il cuore batte sempre più forte.

Cancro –

Avete fatto male i vostri calcoli ma siete in tempo per rimediare. In amore mostrate più sicurezza.

Leone –

In programma incontri professionali importanti e forse decisivi. In amore nubi all’orizzonte.

Vergine –

Impegnatevi con maggiore serietà in un lavoro che vi è stato affidato. Novità in amore.

Bilancia –

Invece di autocommiserarvi rimboccatevi le maniche. In amore non abbiate troppa fretta.

Scorpione –

Nel lavoro portate avanti solo iniziative che offrono più prospettive. Piacevoli evasioni.

Sagittario –

L’irrequietezza non vi aiuta ad individuare il giusto percorso. Mettete alla prova il partner.

Capricorno –

Una serie di felici combinazioni si presenteranno. Progressi in campo sentimentale

Acquario –

Una persona importante si interesserà alla vostra carriera. In amore non abbiate fretta.

Pesci –

La fortuna sta arrivando e favorirà nuovi progetti professionali. In amore siete troppo impazienti.

